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Тысячи новосибирцев прошли вместе с «Бессмертным полком» по Красному проспекту
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Тысячи новосибирцев прошли вместе с «Бессмертным полком» по Красному проспекту 

ngs.ru 18 минут назад
Фото: ngs.ru
Сегодня, 9 мая, в центре Новосибирска состоялась гражданская акция «Бессмертный полк» — тысяч новосибирцев прошли по Красному проспекту с фотографиями участников Великой Отечественной войны.
Новосибирцы с фотографиями начали собираться на Октябрьской магистрали, а шествие по Красному проспекту они начали сразу после военного парада. Конечная точка маршрута — Дом офицеров.
Как сообщает с места корреспондент НГС, в колонне звучали военные песни — «День Победы», «Катюша», «Вставай страна огромная».
По оценке корреспондента НГС, в шествии было около 10 тысяч человек. Официальная информация пока уточняется.
«Бессмертный полк» прошёл в Новосибирске 6 раз.
О том, как сегодня отмечают День победы в Новосибирске, НГС рассказывает в своём онлайн-репортаже.
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