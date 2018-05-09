Тысячи новосибирцев прошли вместе с «Бессмертным полком» по Красному проспекту

Сегодня, 9 мая, в центре Новосибирска состоялась гражданская акция «Бессмертный полк» — тысяч новосибирцев прошли по Красному проспекту с фотографиями участников Великой Отечественной войны.

Новосибирцы с фотографиями начали собираться на Октябрьской магистрали, а шествие по Красному проспекту они начали сразу после военного парада. Конечная точка маршрута — Дом офицеров.

Как сообщает с места корреспондент НГС, в колонне звучали военные песни — «День Победы», «Катюша», «Вставай страна огромная».

По оценке корреспондента НГС, в шествии было около 10 тысяч человек. Официальная информация пока уточняется.

«Бессмертный полк» прошёл в Новосибирске 6 раз.

О том, как сегодня отмечают День победы в Новосибирске, НГС рассказывает в своём онлайн-репортаже.