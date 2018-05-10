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Вмешались в выборы — вон из России
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Вмешались в выборы — вон из России 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Организации, вмешивающиеся в ход выборов в России, должны быть признаны нежелательными на территории РФ и выдворены из страны. Соответствующие изменения в законодательство предложила внести группа депутатов от всех четырех фракций Госдумы. Об этом сообщают федеральные СМИ.
Поправки планируют внести в так называемый «закон Димы Яковлева». Документ в изначальной редакции запрещал усыновление российских детей американцами и деятельность организаций, сопровождающих такое усыновление. Если указанные поправки примут, закон будет распространяться на тех, кто «натаскивает вполне конкретных кандидатов, оказывает информационную помощь» и вмешивается в выборы в РФ иными способами.
Законопроект внесли на рассмотрение Госдумы 10 мая, передает "Уралинформбюро".
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