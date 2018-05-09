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Сидней отпраздновал День Победы
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Сидней отпраздновал День Победы 

ТАСС 28 минут назад
СИДНЕЙ, 9 мая. /ТАСС/. Свыше 200 человек — представители русскоговорящей общины Сиднея, местные политики, дипломаты, собрались в среду в парке Уэйверли (района на востоке города), чтобы отпраздновать День Победы. «Нет более страшного слова, чем „война“ и более величественного, чем „победа“, и именно два эти слова определяют главный смысл этого святого для всех нас праздника, — отметил посол РФ в Австралии Григорий Логвинов. — Мы торжествуем сегодня великую Победу и с глубоким уважением помним о миллионах людей, отдавших свои жизни за избавление мира от фашизма».
"Эта война была прежде всего борьбой народов за свободу, и сегодня, спустя более 70 лет после ее окончания, она продолжает служить важным напоминанием для всех нас о том, что свободу нельзя воспринимать как непоколебимую данность, что за нее нужно бороться, — сказала, обращаясь к собравшимся, министр местного самоуправления и по делам наследия штата Новый Южный Уэльс Габриэл Аптон. — Война нацелена прежде всего на разделение людей, а свобода их объединяет, и одним из важных конкретно для нас результатов той Победы является нынешняя мирная и гармоничная жизнь в нашем штате Новый Южный Уэльс и в Восточном Сиднее, где многие из вас живут".
В парке Уэйверли находится памятник австралийским воинам-участникам Первой мировой войны. Десять лет назад на его постаменте установили бронзовую мемориальную доску советским воинам, погибшим во Второй мировой войне, на которой по-русски написано «Вечная память», а продолжение текста ниже написано по-английски: «В память о доблести наших союзников из бывших республик Советского Союза, которые принесли высшую жертву и превозмогли неизмеримые страдания в патриотической борьбе против фашизма в 1941 — 1945 годах». Именно к этому мемориалу павшим советским воинам каждый год в День Победы приходят живущие в Сиднее выходцы из России и других бывших советских республик.
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