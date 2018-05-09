В Башкирии пропавшего без вести Мидхата Калимуллина нашли мертвым

Кумертау свернули поиски 65-летнего пенсионера. Пожилого мужчину нашли мертвым. По словам родных, Мидхат Калимуллин погиб, его тело обнаружили в озере Кумертаусского угольного разреза.

— Что с ним случилось — не понятно. Это выяснят следователи. Они уже работают, — рассказал зять пожилого мужчины. — А тестя мы похоронили.

Пропал пенсионер еще в ноябре прошлого года. Родные обратились за помощью в полицию и к волонтерам, но все их старания были тщетными. Семья Мидхата больше полугода ждала хороших новостей, но трагедии избежать не удалось.