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В Башкирии пропавшего без вести Мидхата Калимуллина нашли мертвым
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В Башкирии пропавшего без вести Мидхата Калимуллина нашли мертвым 

ufa1.ru 28 минут назад
Фото: ufa1.ru
В Кумертау свернули поиски 65-летнего пенсионера. Пожилого мужчину нашли мертвым. По словам родных, Мидхат Калимуллин погиб, его тело обнаружили в озере Кумертаусского угольного разреза.
— Что с ним случилось — не понятно. Это выяснят следователи. Они уже работают, — рассказал зять пожилого мужчины. — А тестя мы похоронили.
Пропал пенсионер еще в ноябре прошлого года. Родные обратились за помощью в полицию и к волонтерам, но все их старания были тщетными. Семья Мидхата больше полугода ждала хороших новостей, но трагедии избежать не удалось.
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