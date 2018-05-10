В Рязанском состоялось торжественное возложение венков к памятникам героям войны

Торжественное возложение венков к памятникам фронтовикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, героям Советского Союза Евгению Михайлову , Лазарю Папернику, Петру Вострухину состоялось в Рязанском районе. Об этом сообщили в организационном отделе районной управы.

— Венки также возложили у памятника в честь 200-летия победы в Отечественной войне 1812 года и на Аллее Героев Советского Союза в сквере «Патриот» имени Федора Полетаева . В мероприятии приняли участие глава муниципального округа Рязанский Анатолий Евсеев , члены Совета ветеранов Рязанского района, молодежной палаты, начальник отдела по взаимодействию с населением управы Рязанского района Надежда Елфимова, а также учащиеся школ района, — добавил сотрудник управы.

Напомним, что на сегодня в Рязанском проживает 940 ветеранов, в том числе 90 участников и инвалидов Великой Отечественной войны и 850 тружеников тыла. (мю)