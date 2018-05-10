Ещё
В Рязанском состоялось торжественное возложение венков к памятникам героям войны
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Рязанском состоялось торжественное возложение венков к памятникам героям войны 

Управа Рязанского района 32 минуты назад
Фото: Управа Рязанского района
Торжественное возложение венков к памятникам фронтовикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, героям Советского Союза Евгению Михайлову, Лазарю Папернику, Петру Вострухину состоялось в Рязанском районе. Об этом сообщили в организационном отделе районной управы.
— Венки также возложили у памятника в честь 200-летия победы в Отечественной войне 1812 года и на Аллее Героев Советского Союза в сквере «Патриот» имени Федора Полетаева. В мероприятии приняли участие глава муниципального округа Рязанский Анатолий Евсеев, члены Совета ветеранов Рязанского района, молодежной палаты, начальник отдела по взаимодействию с населением управы Рязанского района Надежда Елфимова, а также учащиеся школ района, — добавил сотрудник управы.
Напомним, что на сегодня в Рязанском проживает 940 ветеранов, в том числе 90 участников и инвалидов Великой Отечественной войны и 850 тружеников тыла. (мю)
Управа Рязанского района: последние новости
Первоклассники из Рязанского присоединятся к торжественному шествию с ветеранами В проекте «Московское долголетие» принимают участие 300 пенсионеров из Рязанского В библиотеке на 1-й Новокузьминской сшили кукол-медсестер
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Цена за Крым: суд в Гааге вынес решение459
Клейменов больше не будет вести программу «Время»32
У Задорнова нашли второе завещание6
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов1362
«Зашел в класс и начал стрелять»113
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
00:29
Москвич пырнул соседа ножом из-за парковки
Происшествия Криминал
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
00:09
В московском ТЦ началась эвакуация
Происшествия Катастрофы
02:31
Умер Эрнест Ясан
Шоу-бизнес
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
06:33
Путин ответил Каннам на письмо о Серебренникове
Политика
03:12
У Задорнова нашли второе завещание
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение