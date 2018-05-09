По Уфе прошел «Бессмертный полк»

На проспекте Октября стартовал праздничный парад в честь Дня Победы. Десятки тысяч горожан вышли на улицы с фотографиями прадедов, когда-то отстоявших родную землю в борьбе с фашистами. Уфимцев не пугает ни сильный ветер, ни моросящий дождь. Гордые потомки великого поколения маршируют в общем шествии среди тех, кто чтит подвиг героев.

Родители с детьми, пенсионеры с внуками, студенты и школьники держат над головой портреты ветеранов. Шествие уже миновало площадь Ленина. Улицы города украшены праздничными плакатами, играет музыка военных лет.

Редакция Ufa1 следит за парадом Победы в режиме онлайн.