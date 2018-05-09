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День Победы в Уфе завершился праздничным салютом
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День Победы в Уфе завершился праздничным салютом 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
После возложения цветов к Вечному огню в парке Победы главной площадкой торжеств стала площадь имени Ленина. После шествия «Бессмертного полка», в котором приняли участие около ста тысяч уфимцев, перед Русским драмтеатром началась акция «Солдатская каша». Затем на сцене начался праздничный концерт, который в десять вечера завершился красочным фейерверком.
В полдень уфимцы с портретами ветеранов стартовали от улицы 50 лет СССР и строем прошли до бульвара Славы по проспекту Октября.
Праздничная концертная программа началась на площади имени Ленина с выступлений самодеятельных коллективов-лауреатов и дипломантов смотра-конкурса «Мир без войны».
Перед уфимцами и гостями столицы выступали студия бальных и эстрадных танцев «Идиллия» и танцевальная студия Monkey show dance.
Песни военных лет исполнили студия «Музыкальная капель» и ансамбль «Мелодия».
Искусство боя продемонстрировали курсанты военно-патриотического клуба «Смена» и ребята из студии артистического и дуэльного фехтования DESTREZA.
Завершились праздничные мероприятия красочным салютом.
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