День Победы в Уфе завершился праздничным салютом

После возложения цветов к Вечному огню в парке Победы главной площадкой торжеств стала площадь имени Ленина. После шествия «Бессмертного полка», в котором приняли участие около ста тысяч уфимцев, перед Русским драмтеатром началась акция «Солдатская каша». Затем на сцене начался праздничный концерт, который в десять вечера завершился красочным фейерверком.

В полдень уфимцы с портретами ветеранов стартовали от улицы 50 лет СССР и строем прошли до бульвара Славы по проспекту Октября.

Праздничная концертная программа началась на площади имени Ленина с выступлений самодеятельных коллективов-лауреатов и дипломантов смотра-конкурса «Мир без войны».

Перед уфимцами и гостями столицы выступали студия бальных и эстрадных танцев «Идиллия» и танцевальная студия Monkey show dance.

Песни военных лет исполнили студия «Музыкальная капель» и ансамбль «Мелодия».

Искусство боя продемонстрировали курсанты военно-патриотического клуба «Смена» и ребята из студии артистического и дуэльного фехтования DESTREZA.

Завершились праздничные мероприятия красочным салютом.