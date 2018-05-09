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Более 100 тысяч уфимцев вышли на акцию «Бессмертный полк»
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Более 100 тысяч уфимцев вышли на акцию «Бессмертный полк» 

ufa1.ru 48 минут назад
Фото: ufa1.ru
Сегодня, 9 мая, Уфа в пятый раз присоединилась к шествию «Бессмертный полк». Более 60 тысяч уфимцев вышли с портретами родных, участвовавших в Великой Отечественной войне. Как и в прошлом году, родственники ветеранов стартовали в полдень от улицы 50 лет СССР и строем прошли до бульвара Славы по проспекту Октября.
От остановки «Спортивная» стартовали члены общественных организаций, работники предприятий, жители и гости столицы Башкирии.
На пересечении с улицей Шафиева к колонне присоединились студенты вузов и ссузов Уфы.
Колонна сформировалась у здания цирка: после знаменной группы следовали колонны районных администраций со школьниками и родителями.
Колонну уфимского «Бессмертного полка» возглавляла копия Знамени Победы.
Участники пронесли также три полковых флага: 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, знамя уфимского «Бессмертного полка» и плащаницу Знамени Победы.
Международная общественная акция «Бессмертный полк» была инициирована в 2011 году томскими журналистами.
В 2015 году в Уфе прошла крупнейшая по массовости акция в Приволжском федеральном округе.
Участники акции не могли сдержать слез.
Старшее поколение уфимцев решило запечатлеть праздничную дату на память.
Юные уфимцы посчитали за честь пожать руку ветеранам войны.
В этом году День Победы в Башкирии встретили 1709 инвалидов и участников войны, а также 41 294 труженика тыла.
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