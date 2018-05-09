Более 100 тысяч уфимцев вышли на акцию «Бессмертный полк»

Сегодня, 9 мая, Уфа в пятый раз присоединилась к шествию «Бессмертный полк». Более 60 тысяч уфимцев вышли с портретами родных, участвовавших в Великой Отечественной войне. Как и в прошлом году, родственники ветеранов стартовали в полдень от улицы 50 лет СССР и строем прошли до бульвара Славы по проспекту Октября.

От остановки «Спортивная» стартовали члены общественных организаций, работники предприятий, жители и гости столицы Башкирии

На пересечении с улицей Шафиева к колонне присоединились студенты вузов и ссузов Уфы.

Колонна сформировалась у здания цирка: после знаменной группы следовали колонны районных администраций со школьниками и родителями.

Колонну уфимского «Бессмертного полка» возглавляла копия Знамени Победы.

Участники пронесли также три полковых флага: 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, знамя уфимского «Бессмертного полка» и плащаницу Знамени Победы.

Международная общественная акция «Бессмертный полк» была инициирована в 2011 году томскими журналистами.

В 2015 году в Уфе прошла крупнейшая по массовости акция в Приволжском федеральном округе.

Участники акции не могли сдержать слез.

Старшее поколение уфимцев решило запечатлеть праздничную дату на память.

Юные уфимцы посчитали за честь пожать руку ветеранам войны.

В этом году День Победы в Башкирии встретили 1709 инвалидов и участников войны, а также 41 294 труженика тыла.