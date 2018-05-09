В Хабаровске прошла акция «Эскадрилья героев»

В небо поднялось 12 самолётов малой авиации с портретами военных лётчиков.

Как сообщает ИА « Хабаровский край сегодня», среди участников — двукратный абсолютный чемпион мира по высшему пилотажу Владимир Котельников и мастер спорта СССР по самолётному спорту, пилот-инструктор Михаил Безденежных.

Один из лётчиков Як-52 намеренно отстал от колонны и выполнил ряд элементов высшего пилотажа.