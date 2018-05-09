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В Хабаровске прошла акция «Эскадрилья героев»
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В Хабаровске прошла акция «Эскадрилья героев» 

RT на русском 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
В небо поднялось 12 самолётов малой авиации с портретами военных лётчиков.
Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», среди участников — двукратный абсолютный чемпион мира по высшему пилотажу Владимир Котельников и мастер спорта СССР по самолётному спорту, пилот-инструктор Михаил Безденежных.
Один из лётчиков Як-52 намеренно отстал от колонны и выполнил ряд элементов высшего пилотажа.
Ранее народный артист России саксофонист Игорь Бутман в беседе с НСН рассказал о своём отношении к акции «Бессмертный полк».
RT на русском: последние новости
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