«Эскадрилья Героев» совершила полёт Памяти над Хабаровском

Хабаровске после Парада Победы и шествия Бессмертного полка во второй раз прошла акция Памяти героев-лётчиков Великой Отечественной войны. Как сообщает ИА « Хабаровский край сегодня», эта акция проходит во второй раз — в небо снова взмывают пилоты, победившие врага в 1945-м.

В небе дальневосточной столицы гул и рёв моторов — от «Ерофей Арены» над Амуром идут 12 самолётов малой авиации с портретами военных летчиков. В воздушной колонне Як-52С и «Цессна», «Мауле» P2002 «Сьерра», Як-18Т «Тунгус» и «ЕвроСтар».

Самолёты взлетели с аэродрома Калинка в пригороде Хабаровска, прощли вдоль набережной до железнодорожного моста и вернулись обратно. В числе пилотов двукратный абсолютный чемпион мира по высшему пилотажу, чемпион России по высшему пилотажу, заслуженный мастер спорта РФ Владимир Котельников ; мастер спорта СССР по самолетному спорту, заслуженный тренер РФ, судья международной категории, судья российской категории по самолетному спорту, пилот-инструктор Михаил Безденежных; мастер спорта Российской Федерации по самолетному спорту, летчик-испытатель ЛИИ им. Громова , пилот-инструктор Игорь Турик; летчики Владимир Левшин и Татьяна Новиковская. Один из лётчиков Як-52 намеренно отстал от колонны и на радость хабаровчан выполнил ряд элементов высшего пилотажа.

— Когда был военным лётчиком, всегда хотелось сделать больше, чем позволялось — в спорте наоборот, хочется сделать меньше того, что от меня требуют, — говорит Игорь Турик. — После спортивного садился в боевой самолёт и вообще никакого желания делать что-то за рамками. В спорте тебя вытаскивают на такие сложные режимы, что за рамки уже не хочется.

Напомним, акция впервые прошла в Хабаровске в 2017 году, поддержать её хотели и другие аэроклубы России, но по некоторым причинам этого сделать не смогли.