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По следам «Зимней вишни»: в Приморье закрыт центр семейного отдыха
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По следам «Зимней вишни»: в Приморье закрыт центр семейного отдыха 

Primpress 55 минут назад
Фото: Primpress
В Артеме закрыт центр семейного отдыха «Кругозор» в связи с существенными нарушениями в соблюдении законодательства о пожарной безопасности, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.
Среди нарушений, выявленных прокуратурой города Артема в ходе проверки центра семейного отдыха «Кругозор»: отсутствие датчика автоматической пожарной сигнализации, загромождение эвакуационных путей различными материалами. Кроме того, потолочное покрытие выполнено из горючего материала, а ширина эвакуационных выходов не соответствует нормативным требованиям.
Возбуждено дело об административном правонарушении, в суд направлено исковое заявление о возложении на ответчика обязанности по устранению выявленных нарушений закона.
Сейчас центру запрещено осуществлять деятельность, связанную с пребыванием в нем людей (за исключением лиц, непосредственно устраняющих нарушения требований пожарной безопасности).
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