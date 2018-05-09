По следам «Зимней вишни»: в Приморье закрыт центр семейного отдыха

Артеме закрыт центр семейного отдыха «Кругозор» в связи с существенными нарушениями в соблюдении законодательства о пожарной безопасности, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края

Среди нарушений, выявленных прокуратурой города Артема в ходе проверки центра семейного отдыха «Кругозор»: отсутствие датчика автоматической пожарной сигнализации, загромождение эвакуационных путей различными материалами. Кроме того, потолочное покрытие выполнено из горючего материала, а ширина эвакуационных выходов не соответствует нормативным требованиям.

Возбуждено дело об административном правонарушении, в суд направлено исковое заявление о возложении на ответчика обязанности по устранению выявленных нарушений закона.

Сейчас центру запрещено осуществлять деятельность, связанную с пребыванием в нем людей (за исключением лиц, непосредственно устраняющих нарушения требований пожарной безопасности).