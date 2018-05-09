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Алтайским предпринимателям, трудоустраивающим инвалидов, возместят затраты
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Алтайским предпринимателям, трудоустраивающим инвалидов, возместят затраты 

АиФ — Алтай 48 минут назад
Фото: АиФ - Алтай
Правительство Алтайского края возместит работодателям расходы, связанные с оснащением рабочих мест для молодых инвалидов (от 18 до 44 лет).
Как сообщает Минтрудсоцзащиты, будут возмещены затраты на создание инфраструктуры (не более 100 тысяч рублей), подготовку рабочего места (до 100 тысяч рублей), оплату труда наставника в течение 5 месяцев (не более 50% от МРОТ, увеличенного на районный коэффициент и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды). Кроме того, оплата труда инвалидов также будет частично возмещена. Подробнее можно узнать в центре занятости населения.
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