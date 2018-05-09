Видео: НГС начал Live-трансляцию с празднования Дня Победы

Сегодня, 9 мая, НГС запустил живую трансляцию с празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Предлагаем читателям посмотреть на Парад Победы вместе с нами, трансляция идёт в официальных группах в наших соцсетях.