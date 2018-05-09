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Видео: НГС начал Live-трансляцию с празднования Дня Победы
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Видео: НГС начал Live-трансляцию с празднования Дня Победы 

ngs.ru 1 час назад
Сегодня, 9 мая, НГС запустил живую трансляцию с празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Предлагаем читателям посмотреть на Парад Победы вместе с нами, трансляция идёт в официальных группах в наших соцсетях.
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