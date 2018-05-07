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Джонсон порадовался встрече с Помпео
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Джонсон порадовался встрече с Помпео 

Газета.Ru 7 мая 2018
Министр иностранных дел Борис Джонсон считает, что встреча с государственным секретарем США Майком Помпео делает честь британскому МИДу, написал политик в твиттере.
"Удостоен чести быть первым министром иностранных дел, который встретился с государственным секретарем США [Майком] Помпео в Вашингтоне и первым из министров, кто расписался в книге посетителей! Это доказательство прочных отношений между Соединенным Королевством и США", — написал Джонсон.
Ранее Джонсон назвал главные темы визита в США. Он заявил, что в ходе предстоящего визита в Вашингтон намерен обсудить вопросы, касающиеся Ирана, Северной Кореи и Сирии.
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