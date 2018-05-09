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Завершена проходка тоннеля «Юйцзяшань» — участка ВСЖД Ухань-Шиянь
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Завершена проходка тоннеля «Юйцзяшань» — участка ВСЖД Ухань-Шиянь 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Шиянь, 8 мая /Синьхуа/ — Сегодня была успешно завершена проходка тоннеля «Юйцзяшань» — части ВСЖД Ухань-Шиянь /провинция Хубэй, Центральный Китай/. Общая протяженность тоннеля — 10125 м. Ожидается, что объект будет введен в эксплуатацию в конце 2019 года.
Шиянь, 8 мая /Синьхуа/ — Сегодня была успешно завершена проходка тоннеля «Юйцзяшань» — части ВСЖД Ухань-Шиянь /провинция Хубэй, Центральный Китай/. Общая протяженность тоннеля — 10125 м. Ожидается, что объект будет введен в эксплуатацию в конце 2019 года.
Шиянь, 8 мая /Синьхуа/ — Сегодня была успешно завершена проходка тоннеля «Юйцзяшань» — части ВСЖД Ухань-Шиянь /провинция Хубэй, Центральный Китай/. Общая протяженность тоннеля — 10125 м. Ожидается, что объект будет введен в эксплуатацию в конце 2019 года.
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