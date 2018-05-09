Завершена проходка тоннеля «Юйцзяшань» — участка ВСЖД Ухань-Шиянь

Шиянь, 8 мая / Синьхуа / — Сегодня была успешно завершена проходка тоннеля «Юйцзяшань» — части ВСЖД Ухань-Шиянь /провинция Хубэй, Центральный Китай /. Общая протяженность тоннеля — 10125 м. Ожидается, что объект будет введен в эксплуатацию в конце 2019 года.

Шиянь, 8 мая /Синьхуа/ — Сегодня была успешно завершена проходка тоннеля «Юйцзяшань» — части ВСЖД Ухань-Шиянь /провинция Хубэй, Центральный Китай/. Общая протяженность тоннеля — 10125 м. Ожидается, что объект будет введен в эксплуатацию в конце 2019 года.

Шиянь, 8 мая /Синьхуа/ — Сегодня была успешно завершена проходка тоннеля «Юйцзяшань» — части ВСЖД Ухань-Шиянь /провинция Хубэй, Центральный Китай/. Общая протяженность тоннеля — 10125 м. Ожидается, что объект будет введен в эксплуатацию в конце 2019 года.