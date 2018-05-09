Строительство гостинично-делового комплекса «Шантер Хилл» в Минске при участии китайской CITIC Group завершится к концу года 

Об этом во вторник журналистам рассказал председатель Совета директоров ОАО «Амкодор» — управляющая компания холдинга" Александр Шакутин.
"К концу этого года будет построен уникальный гостинично-деловой центр «Шантер Хилл», который будет привлекательным для жителей и гостей столицы. Его начали строить в 2016 году, идем с опережением графика, который предусматривал ввод в июне 2019 года", — отметил он.
Заказчиком строительства выступает одна из его компаний, а генподрядчиком является CITIC Construction — дочерняя компания корпорации CITIC Group, одной из крупнейших государственных инвестиционных компаний Китая.
Многофункциональный гостинично-деловой комплекс «Шантер Хилл» расположится на 140 тыс. кв. м, где будут 25-этажная гостиница, три офисных здания, головной офис банка, конференц-зал, ресторан и многоуровневый спортивный комплекс с теннисными кортами, бассейном, тренажерным залом и СПА-центром.
Отметим, что Беларусь и CITIC Group сотрудничают уже более 10 лет. За это время реализованы проекты по модернизации цементных заводов, Оршанского льнокомбината и строительству завода «ДЖИЛИ». В работе находятся и другие проекты: гостинично-деловой комплекс в Минске и завод «Амкодор-Маш» в Колодищах. С участием корпорации CITIC Group начинается практическая реализация проекта в агропромышленном секторе — строительство Белорусской национальной биотехнологической корпорации. —0—