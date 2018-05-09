Ещё
Строительство гостинично-делового комплекса «Шантер Хилл» в Минске при участии китайской CITIC Group завершится к концу года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Строительство гостинично-делового комплекса «Шантер Хилл» в Минске при участии китайской CITIC Group завершится к концу года 

ИА Синьхуа 1 час назад
Об этом во вторник журналистам рассказал председатель Совета директоров ОАО «Амкодор» — управляющая компания холдинга" Александр Шакутин.
"К концу этого года будет построен уникальный гостинично-деловой центр «Шантер Хилл», который будет привлекательным для жителей и гостей столицы. Его начали строить в 2016 году, идем с опережением графика, который предусматривал ввод в июне 2019 года", — отметил он.
Заказчиком строительства выступает одна из его компаний, а генподрядчиком является CITIC Construction — дочерняя компания корпорации CITIC Group, одной из крупнейших государственных инвестиционных компаний Китая.
Многофункциональный гостинично-деловой комплекс «Шантер Хилл» расположится на 140 тыс. кв. м, где будут 25-этажная гостиница, три офисных здания, головной офис банка, конференц-зал, ресторан и многоуровневый спортивный комплекс с теннисными кортами, бассейном, тренажерным залом и СПА-центром.
Отметим, что Беларусь и CITIC Group сотрудничают уже более 10 лет. За это время реализованы проекты по модернизации цементных заводов, Оршанского льнокомбината и строительству завода «ДЖИЛИ». В работе находятся и другие проекты: гостинично-деловой комплекс в Минске и завод «Амкодор-Маш» в Колодищах. С участием корпорации CITIC Group начинается практическая реализация проекта в агропромышленном секторе — строительство Белорусской национальной биотехнологической корпорации. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Иран не будет отказываться от ядерной сделки -- президент Ирана Х. Роухани Спецпосланник КНР по Среднему Востоку и официальные представители Саудовской Аравии обсудили ситуацию в регионе В Тбилиси прошел Каспийский международный энергетический форум
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Волкер рассказал, как Россия вернет Крым Украине548
«Россия хочет присвоить победу над фашизмом»331
Определены финалисты «Евровидения»18
«Аршавин локти кусает»: Барановская околдовала россиян15
США обвинили РФ во вмешательстве в выборы36
Видео
Появилось видео последствий удара по Сирии
В мире Войска
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
06:04
Всю технику парада Победы уместили в одном ролике
Армия Оружие
01:40
Показан прототип летающего такси
Технологии Наука и техника
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:58
Смерч в Тольятти сняли на видео
Происшествия
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:23
Любителя селфи унёс водопад
Происшествия
Путин обратился к депутатам с призывом
Политика
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение