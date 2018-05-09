Строительство гостинично-делового комплекса «Шантер Хилл» в Минске при участии китайской CITIC Group завершится к концу года

Об этом во вторник журналистам рассказал председатель Совета директоров ОАО «Амкодор» — управляющая компания холдинга" Александр Шакутин

"К концу этого года будет построен уникальный гостинично-деловой центр «Шантер Хилл», который будет привлекательным для жителей и гостей столицы. Его начали строить в 2016 году, идем с опережением графика, который предусматривал ввод в июне 2019 года", — отметил он.

Заказчиком строительства выступает одна из его компаний, а генподрядчиком является CITIC Construction — дочерняя компания корпорации CITIC Group, одной из крупнейших государственных инвестиционных компаний Китая

Многофункциональный гостинично-деловой комплекс «Шантер Хилл» расположится на 140 тыс. кв. м, где будут 25-этажная гостиница, три офисных здания, головной офис банка, конференц-зал, ресторан и многоуровневый спортивный комплекс с теннисными кортами, бассейном, тренажерным залом и СПА-центром.