Загадка пустого захоронения

Многие истории красноармейцев, которые погибали у нас даже после окончания войны, все еще не закончены. Примером могут послужить судьбы советских солдат, которые должны были покоиться в захоронении в Поржичи-над-Сазавоу. Но при реконструкции памятника выяснилось, что останков там нет. Архивные поиски привели к неожиданным результатам.

В 1952 году на новом кладбище в Поржичи-над-Сазавоу в торжественной обстановке был открыт памятник павшим красноармейцам, под которым были захоронены останки старшины Василия Ивановича Завгородного, гвардейца К. А. Нечаева и фельдшера Александра Чигирина.

Со временем памятник ветшал, поэтому староста городка Поржичи Ян Кратцер запросил у Министерства обороны дотацию на реконструкцию. После положительного ответа осенью 2017 года начались работы. Но сотрудники фирмы, которая занялась реконструкцией, только и успевали удивляться. Когда они открыли забетонированный склеп, то выяснилось, что он совершенно пуст. Как такое возможно? Чтобы найти ответ, нужно вернуться в 1975 год, когда местный хроникер Франтишек Новотны написал следующее.

«В ноябре районный музей Бенешова составлял список захоронений советских солдат, погребенных в нашем районе. Опросник отправили также в наш местный народный комитет, который поручил мне все выяснить и ответить на запрос. По прошествии 30 лет я сообщаю данные, которые мне удалось установить. На территории нашего города погребено пять советских солдат. В книге памяти Поржичи-над-Сазавоу за 1945 год и другие годы нет никаких записей об их смерти, захоронении или причинах смерти. Только сейчас мне удалось узнать из книги похороненных близ костела святого Гавела хоть какие-то сведения о погибших красноармейцах. И я начертил схематичный план их захоронений. Первоначально у каждого красноармейца была своя могила, но после 1950 года все их объединили в одну большую».

Уточним, что в Поржичи-над-Сазавоу три кладбища: одно возле костела святого Гавела, второе возле костела святого Петра и третье, самое новое, которое открылось через семь лет после войны на склоне горы за городом. Останки павших солдат находились на кладбище у костела святого Гавела, откуда их якобы переместили в 1952 году на место нового памятника. Совершенно ясно, что на самом деле этого так и не произошло, что подтверждает дальнейший рассказ хроникера.

«В 1952 году были приглашены представители советского посольства, но из-за трудностей с эксгумацией от перенесения тел отказались. Поэтому тела погибших красноармейцев до сих пор находятся на старом погосте, а прекрасный памятник им стоит на новом кладбище».

Деревянные пирамиды и красные звезды

У кладбищенской стены костела святого Гавела на месте, где находилось общее военное захоронение, до сих пор пусто. Сначала там возвышалось пять деревянных пирамид с именами погибших и красными звездами. Но со временем дерево сгнило, и пирамиды развалились. В 1948 году (тогда русский язык и азбуку мало кто знал) поблекшие надписи с надгробий переписала учительница русского языка из гимназии города Бенешов

Судя по надписям, все погибли уже после окончания войны. Первый — 12 мая 1945 года, двое других — 18 мая, третий — 25 мая, а последний — третьего июня. Это странно, поскольку в Поржичи и его окрестностях не велись бои. Существует теория, согласно которой в близлежащем районном центре (городе Бенешов) был устроен лазарет, и красноармейцы погибли от ран. Но тогда почему их не похоронили там же, а привезли в Поржичи?

Надписи на надгробиях, стоявших на кладбище у костела святого Гавела, сильно пострадали от времени, поэтому имена могли быть искажены, но все же я их приведу: Завгородний, Браваий, Тоенка, Нечаев и Чигерык (на новом памятнике это имя написано как Чигирин). На доске на новом памятнике уже нет двух имен (Браваий и Тоенка). Почему их не написали, мы, наверное, не узнаем уже никогда. Также мы не узнаем и подлинные причины смерти солдат. Хроникер из Поржичи Франтишек Новотны пишет только об одном конкретном случае.

«Чигерик Сергей Александр (так в оригинале — прим. ред.) — гвардеец, погиб якобы в сентябре 1945 года. Мне это кажется маловероятным, поскольку в то время в Поржичи уже не было советских солдат. Они ушли в конце июня 1945 года. Вероятно, это первый красноармеец, погибший в нашем городе, который якобы упал с танка и был задавлен его гусеницами».

Госпожа Соня Голечкова из Чехословацкого общества военной истории в Брно занялась поисками в современных российских архивах и нашла две записи, касающиеся непосредственно солдат, похороненных в Поржичи. Голечкова пишет следующее:

«Завгородний Василий Иванович, старшина, штаб 52-й стрелковой дивизии, родился в 1910 году в Кировоградской области, Устиновском районе, в селе Антоновка. В армию был призван в марте 1944 года, погиб от ранений 18 мая 1945 года в лазарете 106 медицинского батальона, захоронен в городке Поржичи Бенешовского района на кладбище католического костела в северной части города, могила номер один.

Уразмухамедов Анамухамед, рядовой, автоматчик 429 стрелкового полка 52 стрелковой дивизии, родился в Марийской АССР, Сакарчаевском районе, 1 Каралив. Умер 25 мая 1945 года от ранений в лазарете 106 медицинского батальона, захоронен в городке Поржичи Бенешовского района на кладбище католического костела в северной части города, могила номер два».

Слетевшая фуражка

Но от этого загадок вокруг погребенных красноармейцев становится только больше. Мы знаем, что из пяти имен погибших, указанных в перечне могил близ костела святого Гавела, на новом памятнике оказалось только три. Благодаря поискам Сони Голечковой в российских архивах появляется еще одно, шестое, имя воина — Уразмухамедова. Объяснить все могут свидетели тех событий из города Поржичи.

Один солдат ехал в вечерних сумерках на лошади, и ветром у него сдуло фуражку. Он сидел на лошади и искал ее на дороге, когда его сбил военный грузовик, убив на месте. Поскольку во время Второй мировой войны погибли миллионы, смерть одного человека тогда не воспринималась как нечто из ряда вон. Захоронение советских солдат на кладбище возле костела святого Гавела было уже заполнено, поэтому останки несчастного закопали на прилегающем лугу. О нем вспомнили только в 1952 году в связи с открытием памятника.

Памятник советским воинам-освободителям в Кралово поле (Брно, Чехия

Жив свидетель тех событий, который в то время был ребенком. До сих пор он вспоминает, насколько был шокирован, когда истлевший и рассыпающийся труп вытаскивали из импровизированной могилы за кожаный пояс и перекладывали в гроб. Понятно, что он подумал: погибшего красноармейца переместили в захоронение под новым памятником. Однако, как нам уже известно, пространство под ним пусто, и в нем никогда ничего не было.

Почти со стопроцентной уверенностью можно констатировать, что в Поржичи-над-Сазавоу на кладбище возле костела святого Гавела в безымянной могиле до сих пор находятся тела советских солдат, а под недавно отреставрированным памятником, который находится в километре, — пустота.

Прошло более 70 лет с конца войны, и, несомненно, нужно перенести тела погибших на недавно реконструированный мемориал, а также дополнить доску на нем тремя именами солдат, о которых со временем забыли.