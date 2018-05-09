Великая Отечественная война в цифрах и фактах

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Кавалеры Ордена Славы Фото: commons.wikimedia.org, mil.ru