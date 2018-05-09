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Великая Отечественная война в цифрах и фактах
РИА «ФедералПресс»
1 час назад
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Фото:
РИА "ФедералПресс"
Летопись войны
1941 год 1942 год 1943 год 1944 год 1945 год Жертвы войны
Герои Победы
Города-Герои
Кавалеры Ордена Победы
Кавалеры Ордена Славы Фото: commons.wikimedia.org, mil.ru
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