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Великая Отечественная война в цифрах и фактах
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Великая Отечественная война в цифрах и фактах 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Летопись войны
1941 год  1942 год  1943 год  1944 год  1945 год  Жертвы войны
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Кавалеры Ордена Славы Фото: commons.wikimedia.org, mil.ru
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