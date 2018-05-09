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Салют в честь 73‐летия Победы в Великой Отечественной войне запустили с 33 площадок в Москве
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Салют в честь 73‐летия Победы в Великой Отечественной войне запустили с 33 площадок в Москве 

360tv.ru 50 минут назад
Фото: 360tv.ru
Салюты гремят сегодня по всей стране. Сотни городов завершают празднования 9‐го мая традиционными залпами артиллерийских орудий. В 22 часа российское небо озарилось миллионами ярких искр. В Москве салют стал торжественной кодой всех праздничных мероприятий, посвященных великому Дню Победы.
Ночью в День Победы в столице светло, как днем. Весь город освящен салютами и фейерверками. Их запускали с 33 площадок — все рассчитано так, чтобы все жители мегаполиса смогли полюбоваться огненным представлением из любого района Москвы. Пожалуй, самое красочное шоу можно было увидеть в парке Победы. На Поклонной горе артустановки разместили сразу на двух площадках. С одной запускали салюты, с другой — фейерверки. Стоит отметить, что фейерверки отличаются от салютов тем, что они раскрываются на меньшей высоте. При этом в зрелищности они ничуть не проигрывают. На Поклонную гору посмотреть салют пришли порядка 10 тысяч человек.
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Продолжительность залпов длилась в среднем—
пять-10  минут. Москвичи увидели в небе золотые, оранжевые, зеленые, красные и фиолетовые искры салютов. А фейерверки были в форме золотых пионов, разноцветных хризантем, а также красных, синих, зеленых и желтых шаров.
Посмотреть пиротехническое шоу во всей красе с обзором в 360 градусов в Москве можно было сразу с нескольких площадок — люди заранее занимали самые выгодные места на Красной площади и в парке Зарядье, на Воробьевых горах и Поклонной горе, на смотровой площадке у Российской академии наук или просто останавливались на Третьем транспортном кольце около башен
Москва-Сити
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