Лучшие пиротехнические представления на 9 мая в Москве

В День Победы более 30 площадок запустят праздничные салюты и фейерверки, которые являются главным завершающим аккордом мероприятий столицы. О том, куда можно пойти и где увидеть лучшее световое шоу, вы узнаете из нашей подборки.

9 мая в столице прогремит несколько десятков тысяч ярких и красочных залпов, которые будут запущены с 33 площадок по всему городу. Масштабное световое шоу начнется в 22:00 и продлится около пяти минут, к слову, каждый сможет полюбоваться озаренным небом во всех столичных округах.

Впрочем, насладится высотным салютом можно будет только на 16 площадках, и, по уверениям пресс-службы Департамента культуры города Москвы , за самыми яркими впечатлениями стоит отправиться на Поклонную гору в парке Победы. «Пожалуй, самое красочное шоу можно посмотреть в парке Победы на Поклонной горе. Там запустят пиротехнику сразу с двух точек», — прокомментировали запланированные пиротехнические шоу в Департаменте культуры. Остальные же 17 точек предлагают своим гостям искрящиеся фейерверки, которые, к слову, хоть и раскрываются на небольшой высоте, будут не менее красочными и зрелищными. В 15 парках, саду «Эрмиаж» и саду им. Баумана орудия дадут более 80 тысяч залпов, осветив небосвод золотыми пионами, разноцветными хризантемами и шарами. Стоит отметить, что до запуска фейерверков каждый парк порадует гостей рядом мероприятий, которые самостоятельно разработал к празднику. К примеру, гости сада «Эрмитаж» в День Победы попадут в атмосферу 1940-х годов, и для их увеселения в 18 часов там начнется костюмированный бал.

Впрочем, световое представление каждого парка также будет уникальное, и Мосгорпарк предлагает обратить внимание на Бабушкинский парк, где зрителей ожидает самое многообещающее зрелище. «Одно из самых красочных представлений горожан ждет в Бабушкинском парке — там выпустят до девяти тысяч залпов. В небе расцветут золотые пионы с желтыми и красными листьями и разноцветные пальмы. А в „Сокольниках“ на высоте 100 метров распустятся зеленые и желтые хризантемы», — настоятельно порекомендовала пресс-служба Мосгорпарка.