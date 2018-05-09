Хабаровские активисты увековечили имена героев 202-й воздушно-десантной бригады

Хабаровске общественники заложили сквер в память о 202-й воздушно-десантной бригаде, которой 5 мая исполнилось 80 лет. Участники проекта «Молодёжка» ОНФ и ученики многопрофильного лицея, названного в честь военного подразделения, высадили 16 елей — по количеству героев 202-й воздушно десантной бригады.

Под каждым деревом активисты разместили табличку с именем героя. Имена воинов стали известны благодаря поисковой работе, проведённой старшеклассниками учебного учреждения. Собирать биографии героев Советского Союза начали ещё в 1985 году, восстанавливая историю военно-воздушной бригады с нуля.

В 1943 году солдаты 202-й воздушно-десантной бригады участвовали в одном из крупнейших сражений Великой Отечественной войны — битве на Днепре, в ходе которой советская армия разгромила войска фашистов.