Ювелир из Мексики вернёт на Алтай орден Красной Звезды

Речь идёт о Михаиле Адонине из Алтайского края . Как передаёт РИА Новости, Эдуардо Круз уже несколько лет ищет награды в ломбардах, на аукционах и рынках по всему миру, выкупает их и возвращает родственникам героев.

О том, что мексиканец ищет солдата с Алтая , узнала региональный координатор «Бессмертного полка» Анастасия Телькова и помогла семье Адонина связаться с ювелиром.

Известно, что орденом Красной Звезды Михаил Адонин награждён за то, что 30 сентября 1943 года отделение под его командованием обеспечило своему полку беспрепятственное форсирование Днепра.