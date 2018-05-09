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Ювелир из Мексики вернёт на Алтай орден Красной Звезды
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Ювелир из Мексики вернёт на Алтай орден Красной Звезды 

Говорит Москва 19 минут назад
Фото: ИА Regnum
Речь идёт о Михаиле Адонине из Алтайского края. Как передаёт РИА Новости, Эдуардо Круз уже несколько лет ищет награды в ломбардах, на аукционах и рынках по всему миру, выкупает их и возвращает родственникам героев.
О том, что мексиканец ищет солдата с Алтая, узнала региональный координатор «Бессмертного полка» Анастасия Телькова и помогла семье Адонина связаться с ювелиром.
Известно, что орденом Красной Звезды Михаил Адонин награждён за то, что 30 сентября 1943 года отделение под его командованием обеспечило своему полку беспрепятственное форсирование Днепра.
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