Ювелир из Мексики нашел в ломбарде орден Красной Звезды

Эдуардо Круз вот уже несколько лет ищет награды Великой Отечественной войны в ломбардах, на аукционах и рынках в Северной и Латинской Америке, в Восточной Европе, а затем возвращает их родственникам. О том, что мексиканец ищет солдата с Алтая , узнала региональный координатор «Бессмертного полка» Анастасия Телькова, она и помогла связаться с ювелиром.

"В работе по поиску родственников, занявшей около года, участвовали многие жители Алтайского края. Огромную работу выполнила известный журналист Тамара Дмитриенко. В результате методичных поисков мест компактного проживания людей по фамилии Адодины она вышла на Курьинский район, село Трусово. Жители района — земляки солдата Великой Отечественной войны — назвали имя героя и нашли его фото", — говорится в сообщении.

Поиски на этом не завершились, неравнодушные жители региона нашли родственников Михаила Адодина, давно уехавших из района, а затем собрали документы, подтверждающие их родство. Эта серьезная работа в архивах принесла результат. Внучатая племянница Михаила Адодина Елена Рожкова в итоге получит орден.

Известно, что орденом Красной Звезды Михаил Адодин награжден за то, что 30 сентября 1943 года отделение под его командованием обеспечило своему полку беспрепятственное форсирование Днепра. Его бойцы «при проявлении отваги и мужества захватили в плен охрану в составе станпулеметного расчета, благодаря чему полк беспрепятственно форсировал реку Днепр, после чего началось продолжение наступления».