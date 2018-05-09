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СМИ раскрыли детали опроса Виктора Вексельберга в США
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СМИ раскрыли детали опроса Виктора Вексельберга в США 

Вести.Ru 20 минут назад
Американская телекомпания CNN, ссылающаяся на собственный осведомленный источник, утверждает, что действующие по поручению спецпрокурора Роберта Мюллера агенты опросили председателя совета директоров группы «Ренова» Виктора Вексельберга о передаче сотен тысяч долларов адвокату президента США Майклу Коэну.
В данном случае речь шла о деньгах, которые после выборов в США 2016 года выплатила Майклу Коэну американская компания «Коламбус Нова», возглавляемая бизнес-партнером Вексельберга Эндрю Интратером. Также были заданы вопросы о пожертвованиях Интратера на политические цели, в том числе, о 250 тысячах долларов в инаугурационный фонд Дональда Трампа.
Информация телекомпании CNN появилась вскоре после заявления адвоката Майкла Авенатти, представляющего интересы бывшей порноактрисы Стефани Клиффорд, заявившей о своей интимной связи с нынешним президентом США, передает ТАСС. Майкл Авенатти утверждал, что Майкл Коэн получил 500 тысяч долларов от представителя крупного российского бизнеса, связанного с руководством Российской Федерации. Именно эти средства могли пойти на покрытие расходов в размере 130 тысяч долларов, которые адвокат Коэн перевел Стефани Клиффорд в обмен на ее молчание.
В начале мая о беседе сотрудников спецпрокурора Роберта Мюллера с Виктором Вексельбергом в аэропорту Нью-Йорка сообщило издание "Нью-Йорк таймс". По данным газеты, предпринимателя, прибывшего на частном самолете, остановили для опроса и изучения содержимого его электронных устройств. Не исключалось, что спецпрокурора США интересовали и обстоятельства присутствия российского предпринимателя на церемонии инаугурации Дональда Трампа в качестве президента США.
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