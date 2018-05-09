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Генсек ООН поздравил Ливан с проведением первых за девять лет парламентских выборов
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Генсек ООН поздравил Ливан с проведением первых за девять лет парламентских выборов 

ТАСС 36 минут назад
ООН, 9 мая. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во вторник поздравил Ливан с проведением первых с 2009 года парламентских выборов, призвав политиков страны сплотиться и продолжать двигаться выбранным курсом. Как сообщили в канцелярии административного главы всемирной организации, он ждет формирования нового правительства Ливана.
"Генеральный секретарь поздравляет Ливан с проведением 6 мая первых с 2009 года парламентских выборов. Эти выборы являются жизненно важным шагом для укрепления органов государственной власти Ливана и консолидации его демократических традиций", — говорится в коммюнике.
В нем отмечается, что «ООН продолжает поддерживать Ливан и его суверенитет, стабильность и политическую независимость», закрепленную в Таифских соглашениях, положивших конец гражданской войне в республике, и резолюциях Совета Безопасности.
Выборы в однопалатный парламент Ливана состоялись 6 мая. Как сообщил в понедельник телеканал Al Manar, не приводя точных данных о распределении мест, Свободное патриотическое движение (СПД) и сторонники шиитской партии "Хезболлах" лидируют по предварительным итогам волеизъявления. По информации телеканала, движение Al Mustaqbal, которое возглавляет премьер-министр Саад Харири, пока занимает третью позицию в списке лидеров.
По оценке ливанского эксперта Касема Кассира, шиитский тандем в составе движения «Амаль», которое возглавляет спикер Набих Берри, и партии «Хезболлах» сможет вместе с просирийскими политиками создать блок из 40 депутатов. По предварительным прогнозам, образование коалиции с христианами из СПД позволит «Хезболлах» располагать большинством голосов в парламенте, получив 67 из 128 мест.
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