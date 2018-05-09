Около десяти рыбаков оказались на льдине в Охотском море 

МАГАДАН, 9 мая — РИА Новости, Людмила Щербакова. Около десяти магаданских рыбаков оказались на дрейфующей льдине в бухте Нагаева Охотского моря, туда направлены спасатели, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону.
"Рыбаков оторвало, они дрейфуют на льдине. Люди связываются со спасателями по мобильным телефонам. К месту отправились городские спасатели и спасатели филиала дальневосточного поисково-спасательного отряда. Они выехали на судах на воздушной подушке", — рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что подледный лов в Магадане запрещен еще в марте. Сейчас выход на ледовое поле в бухтах города — большой риск для рыбаков.