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В Ульяновске отпразднуют День Победы с Юлией Михальчик и фейерверком
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В Ульяновске отпразднуют День Победы с Юлией Михальчик и фейерверком 

АиФ — Ульяновск 46 минут назад
Фото: АиФ – Ульяновск
Празднование Дня Победы в Ульяновске начнется с парада войск гарнизона и завершится традиционным фейерверком. Но есть и изменения: вечерний «звездный» концерт состоится на площади 30-летия Победы, а не на площади Ленина. На этот раз ульяновцев порадует своим выступлением Юлия Михальчик.
На Минаева и Гончарова откроются интерактивные выставки. С 14.00 до 17.00 школьные музеи, носящие имена героев СССР, представят свои экспозиции в рамках регионального фестиваля «Молодое поколение — Великой Победе!».
В сквере Карамзина с 10.00 до 16.00 запланирована праздничная программа, здесь откроется книжно-иллюстративная выставка, пройдут акции «Читаем книгу о войне» и «День Победы в моей семье» — горожане расскажут о судьбах родственников-участников Великой Отечественной войны.
Площадь Ленина (переименованная в Соборную)
В 11.00 здесь начнется прохождение войск Ульяновского территориального гарнизона торжественным маршем.
В 12.00 — трансляция художественного фильма «Истребители». В 13.30 — интерактивная инсценировка съемок фильма «Волга-Волга». В 14.30 кинотеатр под открытым небом продолжит работу показом фильма «В бой идут одни старики». В 16.00 — реконструкция концерта фронтовой творческой бригады перед бойцами действующей части «Кто сказал, что надо бросить песни на войне?». 18.00 — продолжение кинопоказов, фильм «В шесть часов вечера после войны». 18.30 — интерактивная танцевальная площадка с участием Ульяновского государственного духового оркестра «Держава», демонстрация эпизодов фильма «Волга-Волга». 19.30 — фильмы «Машенька», «Офицеры».
На эспланаде будет работать выставка военной техники «Моторы Победы».
Площадь 100-летия со дня рождения Ленина
Эта площадь в День Победы станет территорией спорта.
Кроме того, здесь воздвигнут «Курган памяти» — выставочное пространство, посвященное ульяновцам — Героям Советского Союза. Всех ждут инсталляции, экскурсии, церемония передачи земли с Мамаева кургана.
10.00–14.00 — открытый межрегиональный турнир по фехтованию, посвященный 73-й годовщине Победы.
11.00–14.00 — «Памяти дедов будьте достойны» — молодежные спортивные соревнования.
14.00–15.00 — сбор участников Всероссийской акции «Бессмертный полк».
Площадь 30-летия Победы
Здесь будут встречать участников акции «Бессмертный полк» и пройдет главный праздничный концерт с участием звезды российской эстрады.
14.00–17.00 — встреча участников акции «Бессмертный полк».
16.00 — возложение цветов.
19.00 — концертная программа оркестра русских народных инструментов и эстрадно-джазового оркестра УМВД «Пока мы живы — День Победы будет!».
21.00 — концерт вокально-инструментального ансамбля «Здравствуй, песня» и российской певицы, композитора Юлии Михальчик.
22.00 — праздничный фейерверк.
Парки города
Праздничные концертные программы пройдут во всех парках города.
В 11.00 праздник начнётся в парках «Победа» и «Молодежный». В 11.30 — в парке имения Александра Матросова. В 12.00 — в парках «Владимирский сад» и «Прибрежный». В 12.30 — в парке 40 лет ВЛКСМ.
Куда пойти еще?
В Заволжском районе в 9.00 начнется парад под сводный духовой оркестр ветеранов Великой Отечественной войны и локальных войн. Стартует шествие от Дворца культуры «Руслан». Воины пройдут до площади 50-летия Победы, где в 9.30 пройдет митинг-реквием, посвященный памяти погибших в Великой Отечественной войне. В 11.00 на площади перед ДК имени 1 мая пройдет митинг-реквием «Живи и помни». В 17.30 на площади 50-летия Побед начнется вечерняя программа.
В 12.00 ульяновцев приглашают в Дом офицеров на концерт Ульяновского государственного духового оркестра «Держава». В это же время праздничная программа начнется в парке «Владимирский сад».
В 13.00 в Ульяновском драматическом театре состоится благотворительный показ спектакля «Возвращение». В 13.00 в торжественном зале Дворца книги пройдет праздничный концерт «Весна любви, весна Победы!».
Ульяновский государственный губернаторский оркестр русских народных инструментов выступит в 13.00 в ТЦ «Аквамолл».
С 14.00 до 17.00 праздничный концерт пройдёт у здания Главпочтамта.
15.00 кинотеатр «Люмьер» покажет картину «Дорога на Берлин», а в 15.00 Ульяновский театр кукол приглашает на спектакль «Василий Теркин на том свете».
С 16.00 до 22.00 на площади перед «Современником» в Железнодорожном районе будет организована праздничная программа «Май. Весна. Победа!»
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