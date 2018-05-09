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В провинции Гуйчжоу проходят международные шоссейные велогонки среди женщин
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В провинции Гуйчжоу проходят международные шоссейные велогонки среди женщин 

ИА Синьхуа 55 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Гуйань /пров. Гуйчжоу/, 8 мая /Синьхуа/ — В рамках Международных шоссейных велогонок среди женщин «Панорама Гуйчжоу-2018» на территории нового района Гуйань /провинция Гуйчжоу, Юго-Западный Китай/ прошел третий этап соревнований. Дистанция — 117,3 км.
Гуйань /пров. Гуйчжоу/, 8 мая /Синьхуа/ — В рамках Международных шоссейных велогонок среди женщин «Панорама Гуйчжоу-2018» на территории нового района Гуйань /провинция Гуйчжоу, Юго-Западный Китай/ прошел третий этап соревнований. Дистанция — 117,3 км.
Гуйань /пров. Гуйчжоу/, 8 мая /Синьхуа/ — В рамках Международных шоссейных велогонок среди женщин «Панорама Гуйчжоу-2018» на территории нового района Гуйань /провинция Гуйчжоу, Юго-Западный Китай/ прошел третий этап соревнований. Дистанция — 117,3 км.
Гуйань /пров. Гуйчжоу/, 8 мая /Синьхуа/ — В рамках Международных шоссейных велогонок среди женщин «Панорама Гуйчжоу-2018» на территории нового района Гуйань /провинция Гуйчжоу, Юго-Западный Китай/ прошел третий этап соревнований. Дистанция — 117,3 км.
Гуйань /пров. Гуйчжоу/, 8 мая /Синьхуа/ — В рамках Международных шоссейных велогонок среди женщин «Панорама Гуйчжоу-2018» на территории нового района Гуйань /провинция Гуйчжоу, Юго-Западный Китай/ прошел третий этап соревнований. Дистанция — 117,3 км.
Гуйань /пров. Гуйчжоу/, 8 мая /Синьхуа/ — В рамках Международных шоссейных велогонок среди женщин «Панорама Гуйчжоу-2018» на территории нового района Гуйань /провинция Гуйчжоу, Юго-Западный Китай/ прошел третий этап соревнований. Дистанция — 117,3 км.
Гуйань /пров. Гуйчжоу/, 8 мая /Синьхуа/ — В рамках Международных шоссейных велогонок среди женщин «Панорама Гуйчжоу-2018» на территории нового района Гуйань /провинция Гуйчжоу, Юго-Западный Китай/ прошел третий этап соревнований. Дистанция — 117,3 км.
Гуйань /пров. Гуйчжоу/, 8 мая /Синьхуа/ — В рамках Международных шоссейных велогонок среди женщин «Панорама Гуйчжоу-2018» на территории нового района Гуйань /провинция Гуйчжоу, Юго-Западный Китай/ прошел третий этап соревнований. Дистанция — 117,3 км.
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