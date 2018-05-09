В провинции Гуйчжоу проходят международные шоссейные велогонки среди женщин

Гуйань /пров. Гуйчжоу/, 8 мая / Синьхуа / — В рамках Международных шоссейных велогонок среди женщин «Панорама Гуйчжоу-2018» на территории нового района Гуйань /провинция Гуйчжоу, Юго-Западный Китай / прошел третий этап соревнований. Дистанция — 117,3 км.

Гуйань /пров. Гуйчжоу/, 8 мая /Синьхуа/ — В рамках Международных шоссейных велогонок среди женщин «Панорама Гуйчжоу-2018» на территории нового района Гуйань /провинция Гуйчжоу, Юго-Западный Китай/ прошел третий этап соревнований. Дистанция — 117,3 км.

Гуйань /пров. Гуйчжоу/, 8 мая /Синьхуа/ — В рамках Международных шоссейных велогонок среди женщин «Панорама Гуйчжоу-2018» на территории нового района Гуйань /провинция Гуйчжоу, Юго-Западный Китай/ прошел третий этап соревнований. Дистанция — 117,3 км.

Гуйань /пров. Гуйчжоу/, 8 мая /Синьхуа/ — В рамках Международных шоссейных велогонок среди женщин «Панорама Гуйчжоу-2018» на территории нового района Гуйань /провинция Гуйчжоу, Юго-Западный Китай/ прошел третий этап соревнований. Дистанция — 117,3 км.

Гуйань /пров. Гуйчжоу/, 8 мая /Синьхуа/ — В рамках Международных шоссейных велогонок среди женщин «Панорама Гуйчжоу-2018» на территории нового района Гуйань /провинция Гуйчжоу, Юго-Западный Китай/ прошел третий этап соревнований. Дистанция — 117,3 км.

Гуйань /пров. Гуйчжоу/, 8 мая /Синьхуа/ — В рамках Международных шоссейных велогонок среди женщин «Панорама Гуйчжоу-2018» на территории нового района Гуйань /провинция Гуйчжоу, Юго-Западный Китай/ прошел третий этап соревнований. Дистанция — 117,3 км.

Гуйань /пров. Гуйчжоу/, 8 мая /Синьхуа/ — В рамках Международных шоссейных велогонок среди женщин «Панорама Гуйчжоу-2018» на территории нового района Гуйань /провинция Гуйчжоу, Юго-Западный Китай/ прошел третий этап соревнований. Дистанция — 117,3 км.

Гуйань /пров. Гуйчжоу/, 8 мая /Синьхуа/ — В рамках Международных шоссейных велогонок среди женщин «Панорама Гуйчжоу-2018» на территории нового района Гуйань /провинция Гуйчжоу, Юго-Западный Китай/ прошел третий этап соревнований. Дистанция — 117,3 км.