Комитет сената США обвинил Россию в сборе разведданных на выборах

"Комитет находит, что в дополнение к киберактивности, направленной против выборной инфраструктуры штатов, Россия предприняла широкий спектр разведдеятельности, направленной на процесс голосования в США. Эта деятельность началась по меньшей мере в начале 2016 года, продолжалась вплоть до дня выборов и включала традиционный сбор информации, а также операции, возможно, нацеленные на дискредитацию честного характера процесса голосования на выборах в США и результатов выборов", — говорится в докладе.

Также составители доклада пришли к выводу, что Россия вмешивалась в процесс выборов в США, однако эти действия не повлияли на результаты голосования.

"По крайней мере в шести штатах связанные с Россией деятели пошли дальше сканирования и провели попытки умышленного доступа на связанные с голосованием веб-сайты", — отмечается в докладе.

Ранее спецкомитет конгресса США назвал сроки окончания расследования по «российскому делу».