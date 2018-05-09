Ещё
Комитет сената США обвинил Россию в сборе разведданных на выборах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Комитет сената США обвинил Россию в сборе разведданных на выборах 

Газета.Ru 1 час назад
Комитет сената США по разведке обвинил Россию в сборе разведывательных данных во время президентских выборов США в 2016 году, следует из части доклада по «российскому делу», который оказался в распоряжении РИА «Новости».
"Комитет находит, что в дополнение к киберактивности, направленной против выборной инфраструктуры штатов, Россия предприняла широкий спектр разведдеятельности, направленной на процесс голосования в США. Эта деятельность началась по меньшей мере в начале 2016 года, продолжалась вплоть до дня выборов и включала традиционный сбор информации, а также операции, возможно, нацеленные на дискредитацию честного характера процесса голосования на выборах в США и результатов выборов", — говорится в докладе.
Также составители доклада пришли к выводу, что Россия вмешивалась в процесс выборов в США, однако эти действия не повлияли на результаты голосования.
"По крайней мере в шести штатах связанные с Россией деятели пошли дальше сканирования и провели попытки умышленного доступа на связанные с голосованием веб-сайты", — отмечается в докладе.
Ранее спецкомитет конгресса США назвал сроки окончания расследования по «российскому делу».
Газета.Ru: последние новости
Джонсон требует исправить иранскую ядерную сделку после слов в ее поддержку "Лайф": полиция и Росгвардия жестко задерживала 5 мая не только фанатов Навального, но и казаков Стало известно имя нового тренера мужской сборной Белоруссии по биатлону
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Волкер рассказал, как Россия вернет Крым Украине208
«Россия хочет присвоить победу над фашизмом»158
Определены финалисты «Евровидения»2
Трамп выдвинул предложение Ирану153
Иран отреагировал на решение Трампа182
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
06:04
Всю технику парада Победы уместили в одном ролике
Армия Войска
01:40
Показан прототип летающего такси
Технологии Наука и техника
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:58
Смерч в Тольятти сняли на видео
Происшествия
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:23
Любителя селфи унёс водопад
Происшествия
Путин обратился к депутатам с призывом
Политика
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение