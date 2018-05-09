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Владивосток одним из первых в стране начал празднование Дня Победы
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Владивосток одним из первых в стране начал празднование Дня Победы 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
ВЛАДИВОСТОК, 9 мая. /ТАСС/. Владивосток одним из первых на Дальнем Востоке отметил День Победы торжественным парадом и прохождением колонны «Бессмертного полка» по центральным улицам города, за которыми наблюдали тысячи зрителей, сообщает корреспондент ТАСС.
"Сколько бы лет ни прошло, мы никогда не забудем, какой ценой нам досталась победа — только в Приморье более 200 тыс. человек ушли на фронт. Их подвиг и беззаветная преданность Родине — вечный пример для всех поколений", — сказал временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Андрей Тарасенко, приветствуя участников парада.
Праздничные мероприятия во Владивостоке начались в 10:00 местного времени (03:00 мск), но центральные улицы города были заполнены людьми задолго до этого времени. Зрители занимали места, чтобы наблюдать за парадом Победы, выстраивались в колонны участники акции «Бессмертный полк». В среду во Владивостоке впервые за несколько дней солнечно, но прохладно, и многие одеты тепло, в куртки и пальто.
В парадном строю по центру Владивостока прошли батальонные и ротные коробки штаба ТОФ, парадные расчеты филиала Нахимовского военно-морского училища, сводный батальон Морского государственного университета имени адмирала Невельского, десантники, курсанты, юнармейцы — всего около 1,5 тыс. человек. Колонну техники возглавил танк Т-34 с надписью «За Родину!» на борту. Всего в параде участвовало около 50 единиц техники, среди которых зенитно-ракетные комплексы С-400, береговые ракетные комплексы «Бастион» и реактивные системы залпового огня «Град». За парадом наблюдали многочисленные жители и гости Владивостока и ветераны, которые с улыбками и слезами на глазах смотрели на торжественное шествие с почетной трибуны.
После парада по центральным улицам Владивостока под военные песни и возгласы «Спасибо!» прошла колонна «Бессмертного полка», ее участники несли флаги и плакаты с фотографиями своих родственников, участвовавших в войне. «Я несу портрет Положея Василия Семеновича, двоюродного деда, погибшего под Кенигсбергом, он был артиллерийским разведчиком 9-й батареи 35-го артиллерийского полка 1-й гвардейской стрелковой дивизии. Участвую в акции, потому что помню о нем, потому что кто еще вспомнит о нем? У него не было ни жены, ни детей, отдал жизнь за Родину», — рассказал ТАСС житель Владивостока Семен Лесков.
В годы войны более 200 тыс. жителей Приморья сражались на всех фронтах Великой Отечественной войны, 60 тыс. из них погибли. За мужество и героизм 500 жителей края были удостоены звания Героя Советского Союза, еще 46 человек стали полными кавалерами ордена Славы. Сегодня в Приморском крае проживают 539 участников и 948 инвалидов войны, 281 бывших несовершеннолетних узников концлагерей и семь вдов погибших солдат.
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