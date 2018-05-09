Пентагон назвал тему переговоров США, Финляндии и Швеции

"Лидеры встретились и обсудили различные вопросы, включая пагубное российское влияние на безопасность в трансатлантическом регионе, участие в трехсторонних учениях для дальнейшего улучшения отношений, сотрудничество НАТО-ЕС", — говорится в сообщении. Обсуждалась также борьба с терроризмом.