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Пентагон назвал тему переговоров США, Финляндии и Швеции
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Пентагон назвал тему переговоров США, Финляндии и Швеции 

РИА Новости 1 час назад
ВАШИНГТОН, 9 мая — РИА Новости. Министры обороны США, Финляндии и Швеции Джеймс Мэттис, Юсси Ниинистё и Петер Хультквист обсудили на трехсторонней встрече в Пентагоне «пагубное влияние РФ», сообщил в заявлении Пентагон.
"Лидеры встретились и обсудили различные вопросы, включая пагубное российское влияние на безопасность в трансатлантическом регионе, участие в трехсторонних учениях для дальнейшего улучшения отношений, сотрудничество НАТО-ЕС", — говорится в сообщении. Обсуждалась также борьба с терроризмом.
Швеция и Финляндия не являются членами НАТО, но обе страны входят в Евросоюз.
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