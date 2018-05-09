Срочно: Граждане Малайзии идут голосовать на выборах

Куала-Лумпур , 9 мая / Синьхуа / — В среду утром малайзийские граждане отправились на избирательные участки для голосования на всеобщих выборах. Как ожидается, серьезная борьба развернется между правящей коалиционной партией Барисан Насионал и оппозиционным альянсом Пакатан Харапан /Альянс Надежды/.

15 млн граждан отдадут свои голоса с 08:00 до 17:00 по местному времени. Избирательная комиссия сообщила, что результаты будут обнародованы в среду вечером. Политическая сила, которая получит 112 мест в парламенте, выиграет выборы. —0—