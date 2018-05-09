В Китайско-белорусском индустриальном парке зарегистрирован 34-й резидент

Минск , 8 мая / Синьхуа / — В Китайско-белорусском индустриальном парке сегодня был зарегистрирован 34-й резидент. Им стала китайско-белорусская компания ООО «СИТАМ Интэллиджэнс Эквипмент».

Минск, 8 мая /Синьхуа/ — В Китайско-белорусском индустриальном парке сегодня был зарегистрирован 34-й резидент. Им стала китайско-белорусская компания ООО «СИТАМ Интэллиджэнс Эквипмент».

Минск, 8 мая /Синьхуа/ — В Китайско-белорусском индустриальном парке сегодня был зарегистрирован 34-й резидент. Им стала китайско-белорусская компания ООО «СИТАМ Интэллиджэнс Эквипмент».

Минск, 8 мая /Синьхуа/ — В Китайско-белорусском индустриальном парке сегодня был зарегистрирован 34-й резидент. Им стала китайско-белорусская компания ООО «СИТАМ Интэллиджэнс Эквипмент».

Минск, 8 мая /Синьхуа/ — В Китайско-белорусском индустриальном парке сегодня был зарегистрирован 34-й резидент. Им стала китайско-белорусская компания ООО «СИТАМ Интэллиджэнс Эквипмент».

Минск, 8 мая /Синьхуа/ — В Китайско-белорусском индустриальном парке сегодня был зарегистрирован 34-й резидент. Им стала китайско-белорусская компания ООО «СИТАМ Интэллиджэнс Эквипмент».

Минск, 8 мая /Синьхуа/ — В Китайско-белорусском индустриальном парке сегодня был зарегистрирован 34-й резидент. Им стала китайско-белорусская компания ООО «СИТАМ Интэллиджэнс Эквипмент».

Минск, 8 мая /Синьхуа/ — В Китайско-белорусском индустриальном парке сегодня был зарегистрирован 34-й резидент. Им стала китайско-белорусская компания ООО «СИТАМ Интэллиджэнс Эквипмент».

Минск, 8 мая /Синьхуа/ — В Китайско-белорусском индустриальном парке сегодня был зарегистрирован 34-й резидент. Им стала китайско-белорусская компания ООО «СИТАМ Интэллиджэнс Эквипмент».

Минск, 8 мая /Синьхуа/ — В Китайско-белорусском индустриальном парке сегодня был зарегистрирован 34-й резидент. Им стала китайско-белорусская компания ООО «СИТАМ Интэллиджэнс Эквипмент».