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В Китайско-белорусском индустриальном парке зарегистрирован 34-й резидент
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В Китайско-белорусском индустриальном парке зарегистрирован 34-й резидент 

ИА Синьхуа 46 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Минск, 8 мая /Синьхуа/ — В Китайско-белорусском индустриальном парке сегодня был зарегистрирован 34-й резидент. Им стала китайско-белорусская компания ООО «СИТАМ Интэллиджэнс Эквипмент».
Минск, 8 мая /Синьхуа/ — В Китайско-белорусском индустриальном парке сегодня был зарегистрирован 34-й резидент. Им стала китайско-белорусская компания ООО «СИТАМ Интэллиджэнс Эквипмент».
Минск, 8 мая /Синьхуа/ — В Китайско-белорусском индустриальном парке сегодня был зарегистрирован 34-й резидент. Им стала китайско-белорусская компания ООО «СИТАМ Интэллиджэнс Эквипмент».
Минск, 8 мая /Синьхуа/ — В Китайско-белорусском индустриальном парке сегодня был зарегистрирован 34-й резидент. Им стала китайско-белорусская компания ООО «СИТАМ Интэллиджэнс Эквипмент».
Минск, 8 мая /Синьхуа/ — В Китайско-белорусском индустриальном парке сегодня был зарегистрирован 34-й резидент. Им стала китайско-белорусская компания ООО «СИТАМ Интэллиджэнс Эквипмент».
Минск, 8 мая /Синьхуа/ — В Китайско-белорусском индустриальном парке сегодня был зарегистрирован 34-й резидент. Им стала китайско-белорусская компания ООО «СИТАМ Интэллиджэнс Эквипмент».
Минск, 8 мая /Синьхуа/ — В Китайско-белорусском индустриальном парке сегодня был зарегистрирован 34-й резидент. Им стала китайско-белорусская компания ООО «СИТАМ Интэллиджэнс Эквипмент».
Минск, 8 мая /Синьхуа/ — В Китайско-белорусском индустриальном парке сегодня был зарегистрирован 34-й резидент. Им стала китайско-белорусская компания ООО «СИТАМ Интэллиджэнс Эквипмент».
Минск, 8 мая /Синьхуа/ — В Китайско-белорусском индустриальном парке сегодня был зарегистрирован 34-й резидент. Им стала китайско-белорусская компания ООО «СИТАМ Интэллиджэнс Эквипмент».
Минск, 8 мая /Синьхуа/ — В Китайско-белорусском индустриальном парке сегодня был зарегистрирован 34-й резидент. Им стала китайско-белорусская компания ООО «СИТАМ Интэллиджэнс Эквипмент».
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