В Китайско-белорусском индустриальном парке зарегистрирован 34-й резидент 

Минск, 8 мая /Синьхуа/ — В Китайско-белорусском индустриальном парке сегодня был зарегистрирован 34-й резидент. Им стала китайско-белорусская компания ООО «СИТАМ Интэллиджэнс Эквипмент».
Минск, 8 мая /Синьхуа/ — В Китайско-белорусском индустриальном парке сегодня был зарегистрирован 34-й резидент. Им стала китайско-белорусская компания ООО «СИТАМ Интэллиджэнс Эквипмент».
Минск, 8 мая /Синьхуа/ — В Китайско-белорусском индустриальном парке сегодня был зарегистрирован 34-й резидент. Им стала китайско-белорусская компания ООО «СИТАМ Интэллиджэнс Эквипмент».
Минск, 8 мая /Синьхуа/ — В Китайско-белорусском индустриальном парке сегодня был зарегистрирован 34-й резидент. Им стала китайско-белорусская компания ООО «СИТАМ Интэллиджэнс Эквипмент».
Минск, 8 мая /Синьхуа/ — В Китайско-белорусском индустриальном парке сегодня был зарегистрирован 34-й резидент. Им стала китайско-белорусская компания ООО «СИТАМ Интэллиджэнс Эквипмент».
Минск, 8 мая /Синьхуа/ — В Китайско-белорусском индустриальном парке сегодня был зарегистрирован 34-й резидент. Им стала китайско-белорусская компания ООО «СИТАМ Интэллиджэнс Эквипмент».
Минск, 8 мая /Синьхуа/ — В Китайско-белорусском индустриальном парке сегодня был зарегистрирован 34-й резидент. Им стала китайско-белорусская компания ООО «СИТАМ Интэллиджэнс Эквипмент».
Минск, 8 мая /Синьхуа/ — В Китайско-белорусском индустриальном парке сегодня был зарегистрирован 34-й резидент. Им стала китайско-белорусская компания ООО «СИТАМ Интэллиджэнс Эквипмент».
Минск, 8 мая /Синьхуа/ — В Китайско-белорусском индустриальном парке сегодня был зарегистрирован 34-й резидент. Им стала китайско-белорусская компания ООО «СИТАМ Интэллиджэнс Эквипмент».
Минск, 8 мая /Синьхуа/ — В Китайско-белорусском индустриальном парке сегодня был зарегистрирован 34-й резидент. Им стала китайско-белорусская компания ООО «СИТАМ Интэллиджэнс Эквипмент».