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Вторая мировая война в рисунках 21-летнего солдата, сделанных в 1944 году
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Вторая мировая война в рисунках 21-летнего солдата, сделанных в 1944 году 

Bigpicture.ru 48 минут назад
Фото: Bigpicture.ru
21-летний американский солдат, родившийся в семье русских эмигрантов, во время Второй мировой войны попал на европейский фронт. Именно благодаря его таланту и желанию запечатлеть все, что он видел, мы можем узнать, какой была жизнь солдата 70 лет назад.
В 1942 году Ланди было 19 лет и он учился на архитектора в Нью-Йорке. В 1944-м талантливый молодой человек попадает на войну. И на протяжении всего времени делает то, что умеет лучше всего, — зарисовывает все, что видит вокруг себя: военную подготовку в Форт-Джексоне, форсированные марши, солдат на отдыхе, переправку через Атлантический океан, порт Шербур, французские поселения и смерть.
Повествование через рисунки ведется с мая по ноябрь 1944 года, до тех пор, пока Ланди не оказывается в госпитале после полученного на фронте ранения.
Источник: Vintag.es  До нас дошли восемь альбомов набросков из двадцати. Каждый представляет собой небольшой блокнот на спирали, который, должно быть, отлично помещался в нагрудный карман. Ланди рисовал черным карандашом Hardtmuth быстро и четко. «Для меня рисование — синоним размышления», — рассказывал солдат.
Виктор Альфред Ланди родился в 1923 году в Нью-Йорке в семье русских эмигрантов. Мать всячески поддерживала талант сына к рисованию. Сначала Ланди окончил Университет Нью-Йорка, а после войны поступил в Гарвардскую школу дизайна и окончил ее со степенью по архитектуре. В 1954 году Ланди открыл фирму во флоридском городе Сарасота и стал одним из лидеров школы сарасотской архитектуры. Его наиболее признанные и знаменитые работы — здания торговой палаты Сарасоты, налогового суда и американского посольства в Шри-Ланке.
Виктор Ланди пожертвовал свой архив в Библиотеку Конгресса (национальная библиотека США), а в 2009 году его зарисовки Второй мировой войны были опубликованы.
Виктор Ланди.
Форт-Джексон, Южная Каролина, весна 1944-го.
10 мая 1944 года.
Большой босс — сержант. 12 мая 1944 года.
13 мая 1944 года.
«Осталась одна миля». 21 мая 1944 года.
Портрет сержанта.
«Мыслитель».
«После марш-броска».
«Воскресенье».
«Дремота», июнь 1944 года.
«Дом, милый дом».
Солдаты играют в кости на сигареты.
6 июня 1944 года.
25 августа 1944 года, в поезде.
«Прощай, Бродвей, здравствуй, Франция».
«Наконец за границей».
Закат, 27 августа 1944 года.
Ночь, 28 августа 1944 года.
«Вид с моего места».
29 августа.
Подпись: «Теодор Ромбо».
«Конвой в сумерках».
Подпись к портрету: «Чарльз Хиткок».
«На палубе».
«Как мы теперь далеко от дома!», 7 сентября 1944 года.
«Готовы».
«Выдвинулись».
«Франция!»
Монтебур, 9 сентября 1944 года.
«Французский фермер».
Лестер, 19 сентября 1944 года.
«Коммуна Лестер».
«Церковь в Кравиле».
«Дом, где нас с Кейном угостили жареной курицей и коньяком».
«Обстрел линии Зигфрида, воздушный рейд против Германии».
«Кафе, где две французские девушки купили нам 4 бутылки сидра».
На пляже города Люневиль.
Часть Атлантического вала, построенного немецкой армией.
Подпись к портрету: «”Кентукки” Файни Тауэри». В нижнем левом углу слова из американской фольклорной песни «Где ты спала прошлой ночью?».
Немецкий патруль.
Солдаты сидят в грузовике под дождем, 7 ноября 1944 года.
Убитый солдат из немецкого патруля, 1 ноября 1944 года.
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