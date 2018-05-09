Вторая мировая война в рисунках 21-летнего солдата, сделанных в 1944 году

21-летний американский солдат, родившийся в семье русских эмигрантов, во время Второй мировой войны попал на европейский фронт. Именно благодаря его таланту и желанию запечатлеть все, что он видел, мы можем узнать, какой была жизнь солдата 70 лет назад.

В 1942 году Ланди было 19 лет и он учился на архитектора в Нью-Йорке . В 1944-м талантливый молодой человек попадает на войну. И на протяжении всего времени делает то, что умеет лучше всего, — зарисовывает все, что видит вокруг себя: военную подготовку в Форт-Джексоне, форсированные марши, солдат на отдыхе, переправку через Атлантический океан, порт Шербур, французские поселения и смерть.

Повествование через рисунки ведется с мая по ноябрь 1944 года, до тех пор, пока Ланди не оказывается в госпитале после полученного на фронте ранения.

Источник: Vintag.es До нас дошли восемь альбомов набросков из двадцати. Каждый представляет собой небольшой блокнот на спирали, который, должно быть, отлично помещался в нагрудный карман. Ланди рисовал черным карандашом Hardtmuth быстро и четко. «Для меня рисование — синоним размышления», — рассказывал солдат.

Виктор Альфред Ланди родился в 1923 году в Нью-Йорке в семье русских эмигрантов. Мать всячески поддерживала талант сына к рисованию. Сначала Ланди окончил Университет Нью-Йорка, а после войны поступил в Гарвардскую школу дизайна и окончил ее со степенью по архитектуре. В 1954 году Ланди открыл фирму во флоридском городе Сарасота и стал одним из лидеров школы сарасотской архитектуры. Его наиболее признанные и знаменитые работы — здания торговой палаты Сарасоты, налогового суда и американского посольства в Шри-Ланке

Виктор Ланди пожертвовал свой архив в Библиотеку Конгресса (национальная библиотека США ), а в 2009 году его зарисовки Второй мировой войны были опубликованы.

Виктор Ланди.

Форт-Джексон, Южная Каролина, весна 1944-го.

10 мая 1944 года.

Большой босс — сержант. 12 мая 1944 года.

13 мая 1944 года.

«Осталась одна миля». 21 мая 1944 года.

Портрет сержанта.

«Мыслитель».

«После марш-броска».

«Воскресенье».

«Дремота», июнь 1944 года.

«Дом, милый дом».

Солдаты играют в кости на сигареты.

6 июня 1944 года.

25 августа 1944 года, в поезде.

«Наконец за границей».

Закат, 27 августа 1944 года.

Ночь, 28 августа 1944 года.

«Вид с моего места».

29 августа.

Подпись: «Теодор Ромбо».

«Конвой в сумерках».

Подпись к портрету: «Чарльз Хиткок».

«На палубе».

«Как мы теперь далеко от дома!», 7 сентября 1944 года.

«Готовы».

«Выдвинулись».

«Франция!»

Монтебур, 9 сентября 1944 года.

«Французский фермер».

Лестер , 19 сентября 1944 года.

«Коммуна Лестер».

«Церковь в Кравиле».

«Дом, где нас с Кейном угостили жареной курицей и коньяком».

«Обстрел линии Зигфрида, воздушный рейд против Германии ».

«Кафе, где две французские девушки купили нам 4 бутылки сидра».

Часть Атлантического вала, построенного немецкой армией.

Подпись к портрету: «”Кентукки” Файни Тауэри». В нижнем левом углу слова из американской фольклорной песни «Где ты спала прошлой ночью?».

Немецкий патруль.

Солдаты сидят в грузовике под дождем, 7 ноября 1944 года.

Убитый солдат из немецкого патруля, 1 ноября 1944 года.