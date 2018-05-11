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Глава МИД Южной Кореи обсудит с госсекретарем США подготовку к саммиту лидеров двух стран
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Глава МИД Южной Кореи обсудит с госсекретарем США подготовку к саммиту лидеров двух стран 

ТАСС 52 минуты назад
Фото: Jonathan Ernst/Reuters
СЕУЛ, 11 мая. /ТАСС/. Глава МИД Республики Корея Кан Гён Хва встретится в пятницу в Вашингтоне с госсекретарем США Майклом Помпео, с которым обсудит подготовку к саммиту лидеров двух стран.
Согласно сообщению южнокорейского МИД, руководители внешнеполитических ведомств обсудят обстановку в сфере безопасности в Северо-Восточной Азии в преддверии встречи президентов США и Южной Кореи Дональда Трампа и Мун Чжэ Ина, которая намечена на 22 мая. В частности, стороны рассмотрят стратегию того, как добиться значимых результатов на предстоящей встрече Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, которая, как ожидается, пройдет 12 июня в Сингапуре.
"Президенты планируют провести всесторонние консультации по поводу того, каким образом дипломатические должностные лица будут координировать свои действия для денуклеаризации Северной Кореи и установления мира на Корейском полуострове посредством проведения успешного саммита руководителей КНДР и США", — говорится в пресс-релизе министерства.
Кроме того, министр иностранных дел и госсекретарь еще раз заявят о прочности союза между Сеулом и Вашингтоном, которому в этому году исполняется 65 лет, и обсудят текущие двусторонние вопросы.
Конкретный план денуклеаризации
В Сеуле также не делают секрета из того, что главной, если не единственной темой разговоров Мун Чжэ Ина и Трампа будет ядерная программа КНДР и предстоящий саммит. По данным источников в администрации южнокорейского президента, Мун Чжэ Ин поделится с Трампом своим видением тактики переговоров и того, какие вопросы должны быть затронуты на них в первую очередь.
В недавнем интервью газете Yomiuri Shimbun президент Южной Кореи отметил, что Трампу и Ким Чен Ыну в ходе предстоящей встречи на высшем уровне важно выработать конкретный план денуклеаризации Корейского полуострова.
"В ходе предстоящего саммита между лидерами США и Севера крайне важно прийти к решительному соглашению и конкретному плану с целью осуществления полной денуклеаризации", — сказал он. По словам Мун Чжэ Ина, в ходе состоявшейся в конце апреля встречи с лидером КНДР они напрямую подтвердили свое стремление к тому, чтобы Корейский полуостров стал безъядерным. «Это стремление Ким Чен Ына должно стать положительной основой для успеха предстоящего саммита лидеров США и Северной Кореи», — добавил президент.
Мун Чжэ Ин также отметил, что лидер КНДР «отчетливо понимает требования международного сообщества», касающиеся проведения денуклеаризации. «Тот факт, что Ким Чен Ын объявил о намерении сделать процесс уничтожения ядерного полигона открытым, делает более ясными перспективы денуклеаризации Корейского полуострова», — сказал он. Вместе с тем южнокорейский президент указал на предыдущие примеры, когда ядерные сделки с КНДР не приводили к желаемому результату, и отметил, что для положительного хода этого процесса «необходимо тесное взаимодействие всех заинтересованных стран, в первую очередь со стороны Японии».
Место проведения — Сингапур
В четверг бывший депутат Национального собрания (парламента) от правящей Демократической партии «Тобуро» Республики Корея Чхве Чжэ Сон, являющийся близким соратником Мун Чжэ Ина, сообщил, что Ким Чен Ын и Дональд Трамп могут провести саммит в Сингапуре 12-13 июня.
Он отметил, что располагает данной информацией из надежных источников. «Это не мои фантазии. Были причины, почему изначально Север не хотел проводить встречу в Сингапуре, но затем Пхеньян пересмотрел это решение», — сказал бывший депутат парламента трех созывов.
По данным Чхве Чжэ Сона, главной темой диалога станут денуклеаризация КНДР, возможность заключения договора о мире и установление дипломатических отношений. «Переговоры будут непростыми, поскольку Северная Корея будет требовать гарантий безопасности своего режима от США в обмен на ядерное разоружение», — добавил политик.
Позднее в четверг информацию о месте проведения встречи подтвердил и сам Трамп. «Столь ожидаемая встреча» американского и северокорейского лидеров «состоится в Сингапуре 12 июня», написал он в своем Twitter. «Мы оба постараемся сделать это очень особенным моментом для мира во всем мире!» — подчеркнул президент.
В МИД Сингапура также сообщили в четверг, что рады принять эту встречу. «Сингапур будет рад принять встречу, которая пройдет 12 июня, — говорится в сообщении ведомства. — Мы рассчитываем, что данные переговоры послужат продвижению мира на Корейском полуострове».
27 апреля в Республике Корея состоялся саммит между президентом страны Мун Чжэ Ином и главой КНДР Ким Чен Ыном, который многие политологи назвали «разминкой» перед предстоящей встречей Ким Чен Ына и Трампа. В ходе переговоров стороны договорились добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова и формально положить конец Корейской войне 1950-1953 годов, закончившейся подписанием временного перемирия.
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