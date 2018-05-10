Омская мэрия отказывается от новой маршрутной транспортной сети

Как сообщает сайт газеты «Вечерний Омск», 10 мая, на заседании комитета по финансово-бюджетным вопросам Омского городского Совета врио директора департамента транспорта мэрии Вадим Кормилец заявил, что проект новой маршрутной сети будет существенно пересмотрен. Предложенный специалистами Санкт-Петербургского университета проект неприемлем для города, он предполагает радикальные изменения.

Кормилец сообщил депутатам, что сейчас в департаменте заново просчитывается рентабельность каждого маршрута и разрабатывается несколько иной подход к их формированию новой транспортной сети.