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Омская мэрия отказывается от новой маршрутной транспортной сети
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Омская мэрия отказывается от новой маршрутной транспортной сети 

АиФ-Омск 56 минут назад
Фото: АиФ-Омск
Как сообщает сайт газеты «Вечерний Омск», 10 мая, на заседании комитета по финансово-бюджетным вопросам Омского городского Совета врио директора департамента транспорта мэрии Вадим Кормилец заявил, что проект новой маршрутной сети будет существенно пересмотрен. Предложенный специалистами Санкт-Петербургского университета проект неприемлем для города, он предполагает радикальные изменения.
Кормилец сообщил депутатам, что сейчас в департаменте заново просчитывается рентабельность каждого маршрута и разрабатывается несколько иной подход к их формированию новой транспортной сети.
Напомним, что ещё в начале апреля сообщалось, что профильный департамент уже начал вносить в работу общественного транспорта изменения и корректировать маршруты в соответствии с новой маршрутной сетью. Так, были отменены 28 дублирующих маршрутов и изменены ещё 26. Это вызвало критику, как у перевозчиков, так и у пассажиров, а также у руководства города. 20 апреля директор департамента транспорта Алексей Мартыненко отправлен в отставку.
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