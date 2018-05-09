В США заявили о причастности РФ к кибератакам на избиркомы в 18 штатах

Комитет сената США по разведке заявил о попытке вмешательства РФ в выборы президента США в 2016 году. При этом, по данным комитета, инциденты не повлияли на исход голосования.

"В 2016 году кибердеятели, связанные с российским правительством , провели беспрецедентную скоординированную киберкампанию против выборной инфраструктуры штатов", — отмечается в распространенном сенатом докладе. Отмечается, что целями атак стали от 18 до 21 штата.

В документе отмечается, что как минимум в шести штатах хакеры пытались получить доступа на связанные с голосованием веб-сайты. Утверждается также, что РФ провела широкий спектр разведдеятельности по выборам в США.

"Эта деятельность началась по меньшей мере в начале 2016 года, продолжалась вплоть до дня выборов и включала традиционный сбор информации, а также операции, возможно, нацеленные на дискредитацию честного характера процесса голосования на выборах в США и результатов выборов", — цитирует доклад РИА Новости

Доказательств того, что указанная деятельность как-то повлияла на итоги голосования комитет не нашел.

Власти США выдвигают обвинения против РФ во вмешательстве в выборы с конца 2016 года. Отдельно расследование было начато в стране и против президента Дональда Трампа , которого заподозрили в связях с Москвой

Доказательств того, что Россия каким-либо образом повлияла на исход голосования в Штатах представлено не было. При этом против нескольких конкретных граждан страны выдвинули обвинения. Их имена назвала команда спецпрокурора, которому поручили расследование по выборам.