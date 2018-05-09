Комитет сената рекомендовал меры по защите от вмешательства в выборы

ВАШИНГТОН, 9 мая — РИА Новости . Комитет сената США рекомендовал принять меры по защите от иностранного вмешательства в выборы, рекомендации содержатся в шестистраничном отрывке доклада о предполагаемом российском вмешательстве в выборы 2016 года.

"Правительство США должно ясно сообщить противникам, что нападение на нашу инфраструктуру выборов является враждебным актом, и мы ответим соответствующим образом", — говорится в докладе.

Отмечается, что необходимо укрепить первостепенную роль отдельных штатов в проведении выборов. Именно распределенная инфраструктура выборов, которые проводятся в основном на локальном уровне, мешает их «взломать», считают в комитете.

Разведсообществу США рекомендовано прилагать больше усилий для идентификации кибератак, властям штатов — уделять больше внимания кибербезопасности и заменить устаревшие и уязвимые системы выборов, а также проводить более жесткие аудиты выборной инфраструктуры. Предлагается также помощь штатам со стороны федерального правительства.