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Комитет сената рекомендовал меры по защите от вмешательства в выборы
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Комитет сената рекомендовал меры по защите от вмешательства в выборы 

РИА Новости 1 час назад
ВАШИНГТОН, 9 мая — РИА Новости. Комитет сената США рекомендовал принять меры по защите от иностранного вмешательства в выборы, рекомендации содержатся в шестистраничном отрывке доклада о предполагаемом российском вмешательстве в выборы 2016 года.
"Правительство США должно ясно сообщить противникам, что нападение на нашу инфраструктуру выборов является враждебным актом, и мы ответим соответствующим образом", — говорится в докладе.
Отмечается, что необходимо укрепить первостепенную роль отдельных штатов в проведении выборов. Именно распределенная инфраструктура выборов, которые проводятся в основном на локальном уровне, мешает их «взломать», считают в комитете.
Разведсообществу США рекомендовано прилагать больше усилий для идентификации кибератак, властям штатов — уделять больше внимания кибербезопасности и заменить устаревшие и уязвимые системы выборов, а также проводить более жесткие аудиты выборной инфраструктуры. Предлагается также помощь штатам со стороны федерального правительства.
Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в американские выборы. Расследование «российского вмешательства» ведется в комитетах сената и палаты представителей конгресса, а также в минюсте США под руководством спецпрокурора Роберта Мюллера.
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