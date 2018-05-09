В Сенате США планируют завершить расследование вокруг РФ в августе 

ВАШИНГТОН, 9 мая. /ТАСС/. Спецкомитет Сената Конгресса США по разведке планирует в августе подвести итоги расследования вокруг приписываемого России вмешательства в американские президентские выборы. Об этом заявил во вторник журналистам сенатор Ричард Берр (республиканец от штата Северная Каролина), который является председателем этого комитета.
"В августе, скорее всего, нашему персоналу будет предоставлена возможность завершить расследование, и, пока нас не будет, сотрудники смогут интенсивно поработать, а мы не будем им мешать", — сказал законодатель, слова которого приводит газета The Hill. Речь идет о летних каникулах, на которые члены обеих палат Конгресса традиционно уходят в августе.
Вашингтон неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в президентские выборы 2016 года. На данный момент расследования на этот счет продолжают проводить ФБР, спецкомитет по разведке Сената Конгресса США, а также аппарат назначенного минюстом спецпрокурора Роберта Мюллера. Президент США Дональд Трамп и его ближайшие помощники неоднократно отвергали все обвинения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.