Экипажу МКС предоставили выходной для просмотра в записи трансляцию парада на Красной площади 

Файл с трансляцией разместят на специальном сервере.
Экипаж Международной космической станции (МКС) 9 мая получил выходной день. Благодаря нему экипаж посмотрит в записи трансляцию парада на Красной площади.
— В 10:00 в центре столицы начинается парад, посвященный Дню Победы. Так, файл с трансляцией будет размещен на медиасервер российского сегмента станции, — приводит РИА Новости данные Центра управления полетами.
Отметим, что в настоящий момент на борту МКС находятся российские космонавты Антон Шкаплеров и Олег Артемьев, американские астронавты Скотт Тингл, Ричард Арнольд, Эндрю Фойстел, а также японский астронавт Норишиге Канаи.
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