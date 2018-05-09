Глава Пентагона считает, что Россия стремится перекроить международные границы

"Мы сегодня сталкиваемся с Россией, которая стремится перекроить международные границы, прибегая к военной силе, и считает, что у нее есть право вето в отношении политического, дипломатического и экономического выбора, который делают демократические страны", — отметил он перед тем, как вместе с коллегами из Швеции и Финляндии подписать трехстороннее заявление по расширению сотрудничества между военными ведомствами.

По мнению Мэттиса, напряженность в европейском регионе «нарастает вследствие вызывающих сожаление, контрпродуктивных и дестабилизирующих действий России от Украины до Сирии ». В качестве примеров «неуважительного отношения» России к международному праву глава Пентагона счел возможным привести, в частности, «вторжение в Финляндию во время Зимней войны почти 80 лет назад» и «нарушение шведских территориальных вод советскими подлодками в конце холодной войны».

"Дестабилизирующее поведение России напоминает нам о том, что разделяемое нами уважение к международному праву и территориальной целостности должно быть защищено", — утверждал Мэттис, обращаясь к своим коллегам. США привержены «переходу военного сотрудничества [с Швецией и Финляндией] на следующий уровень», добавил он.

В свою очередь Хультквист заметил, что военное сотрудничество с США «играет важную роль в обеспечении стабильности в северной части Европы и в районе Балтийского моря».

В 2016 году Финляндия и США, а также Швеция и США уже подписали двусторонние заявления о намерениях по углублению военного сотрудничества.