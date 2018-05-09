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В израильской Хайфе прошла акция «Бессмертный полк»
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В израильской Хайфе прошла акция «Бессмертный полк» 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
В Мероприятии приняли участие ветераны, школьники и солдаты армии Израиля.
Под гром оркестра и аплодисменты идет по улицам Хайфы парад. В одном строю ветераны, школьники, солдаты израильской армии — все кому дорог этот день и кто понимает, что он значит для страны. И, конечно, здесь участники «Бессмертного полка».
Но все же главные герои этого праздника — фронтовики. Те, кто выжил в страшной войне и дожил до наших дней. Все они уже глубокие старики и сил едва хватает, чтобы пройти несколько сот метров, но они идут, потому что 73 года назад дошли до Берлина.
Власти Израиля наконец поняли и оценили, что совершили эти люди с орденами и медалями, поэтому 9 мая официальный — государственный праздник, а ветераны везде желанные гости.
Вместе с ветеранами в одном строю идут первые лица страны, ведь все прекрасно понимают, что без мая 1945 года не было бы государства Израиль.
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