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Подозреваемого в шпионаже в пользу Китая агента ЦРУ обвинили в хранении секретных данных
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Подозреваемого в шпионаже в пользу Китая агента ЦРУ обвинили в хранении секретных данных 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Бывшего сотрудника ЦРУ Джерри Чун Шин Ли обвинили в сборе и хранении секретных данных, которые он, по версии следствия, собирался передать Китаю. Об этом сообщает Reuters.
Большое жюри штата Виргиния сочло Чун Шин Ли виновным в сборе и распространении секретных данных о национальной безопасности в пользу иностранного государства. Еще два суда признали его виновным в незаконном хранении засекреченных материалов также связанных с национальной обороной.
Ранее сообщалось, что Чун Шин Ли мог раскрыть 20 агентов ЦРУ.
Ли является натурализованным гражданином США, он работал на ЦРУ с 1994 года. Отмечалось, что ему скорее всего не будут предъявлены официальные обвинения в шпионаже, так как правительство «не хочет освещать секреты в суде».
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