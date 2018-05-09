Подозреваемого в шпионаже в пользу Китая агента ЦРУ обвинили в хранении секретных данных

Бывшего сотрудника ЦРУ Джерри Чун Шин Ли обвинили в сборе и хранении секретных данных, которые он, по версии следствия, собирался передать Китаю . Об этом сообщает Reuters.

Большое жюри штата Виргиния сочло Чун Шин Ли виновным в сборе и распространении секретных данных о национальной безопасности в пользу иностранного государства. Еще два суда признали его виновным в незаконном хранении засекреченных материалов также связанных с национальной обороной.

Ранее сообщалось, что Чун Шин Ли мог раскрыть 20 агентов ЦРУ.