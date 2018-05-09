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Экс-сотрудника ЦРУ обвинили в сборе секретов для Китая
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Экс-сотрудника ЦРУ обвинили в сборе секретов для Китая 

Российская Газета 45 минут назад
Фото: Российская Газета
Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США обвиняется в сборе секретной информации для властей Китая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американское министерство юстиции.
Экс-офицеру ЦРУ Джерри Чунь Шин Ли инкриминируют «сговор с целью сбора или поставки информации о национальной обороне с целью помощи иностранному правительству», заявили минюст США. Также мужчина обвиняется в двух преступных эпизодах, связанных с «незаконным владением информации о национальной обороне», уточнило министерство.
В ведомстве добавили, что обвиняемому грозит длительный тюремный срок.
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