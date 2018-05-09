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Экс-сотрудника ЦРУ обвинили в сборе секретной информации для Китая
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Экс-сотрудника ЦРУ обвинили в сборе секретной информации для Китая 

РИА Новости 2 часа назад
ВАШИНГТОН, 9 мая — РИА Новости. Бывший офицер Центрального разведывательного управления обвиняется в сборе секретной информации для правительства КНР, сообщило министерство юстиции США.
Джерри Чунь Шин Ли обвиняется по статье «сговор с целью сбора или поставки информации о национальной обороне с целью помощи иностранному правительству». Также ему вменяются два преступных эпизода по статье «незаконное владение информацией о национальной обороне».
Экс-сотруднику ЦРУ грозит длительный срок тюремного заключения.
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