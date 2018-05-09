Экс-сотрудника ЦРУ обвинили в сборе секретной информации для Китая

Джерри Чунь Шин Ли обвиняется по статье «сговор с целью сбора или поставки информации о национальной обороне с целью помощи иностранному правительству». Также ему вменяются два преступных эпизода по статье «незаконное владение информацией о национальной обороне».

Экс-сотруднику ЦРУ грозит длительный срок тюремного заключения.