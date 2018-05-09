Мемориал бойцам Великой Отечественной открыли подо Ржевом

Накануне Дня Победы во Ржеве после реставрации торжественно открыли мемориальный комплекс. Памятник посвящен воинам-казахстанцам 100-й и 101-й отдельных стрелковых бригад. На гранитной стене высечены имена 10 тысяч бойцов.

8 мая 2018 года в городе воинской славы Ржев состоится церемония торжественного открытия и передачи российской стороне Мемориального комплекса памяти воинов-казахстанцев 100-й и 101-й отдельных стрелковых бриг ад, погибших в годы Великой Отечественной войны. Строительство Мемориального комплекса проводилось по поручению Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева, на средства и силами Актюбинской области. Мемориальный комплекс памяти воинов-казахстанцев, погибших в годы Великой Отечественной войны на Ржевском плацдарме, был открыт в декабре 2010 года.

Аслан Балкасынов замирает у мемориальной плиты. Здесь фамилия пропавшего без вести деда. Балкасын Кенжегарин погиб на ржевской земле. «Наши деды, защищая Родину нашу погибли и благодаря им мы сейчас, Россия , Казахстан живём хорошо, благополучно», — сказал Аслан Балкасынов.

На мемориальных плитах 10 тысяч фамилий казахстанцев, воинов 100-й и 101-й отдельных стрелковых бригад. Все они принимали участие в Ржевской битве. Более 80% из них не вернулись с поля боя.

Ржевский рубеж сыграл исключительную роль в битве за Москву . 100-я и 101-я отдельные стрелковые бригады, сформированные в Алматы и Актобе , героически сражались под Ржевом и Вязьмой , Оленино и Белым, принимали активное участие в боевых действиях в ходе операции «Марс». Стойкость советских дивизий, где бок о бок сражались русские и казахстанцы, не позволила фашистам перебросить группы армий «Центр» на помощь окруженной в Сталинграде группировке Паулюса.

Сегодняшнее мероприятие это не просто дань прошлому, это день тем героям, которые положили жизни во благо будущего и сегодняшнее процветание и России и Казахстана, безусловно, происходит благодаря тем людям, которые защищали эту Родину

Не случайно праздничные мероприятия ко Дню Победы в городе воинской славы Ржев всегда в числе центральных праздничных мероприятий Верхневолжья. В истории Великой Отечественной войны не было более масштабного по количеству задействованных войск, охватываемой территории и длительности сражений, чем битва на так называемом «Ржевском выступе».

"Это мероприятие — символ дружбы и памяти людей, которые прошли сложнейший путь, которые практически на руках, ценой своей жизни вытащили эту страну, независимости страны и дали нам возможность жить, трудиться и развиваться", — заявил Игорь Руденя , губернатор Тверской области

Для Сергея Чемезова Ржевская земля — особое место. Здесь пропал без вести его дед — Феодосий Сергеевич Бережнов. Место, где он погиб, до сих пор не найдено. «Могилы мы пока не нашли, но, может быть, мы когда-нибудь найдем. Я очень благодарен тем, кто занимается поиском», — отметилСергей Чемезов, генеральный директор компании «Ростех»

Сегодня было подписано соглашение между администрацией Актюбинской области и администрацией Ржева. Казахская сторона отреставрировала мемориал, ржевская будет его содержать.

"Мы должны сделать все для того чтобы их помнили, сохранили, чтили и, самое главное, воспитать нынешнее и будущее поколение в любви к Родине. Мы — актюбинцы, наши бизнесмены собрали деньги за счет денег наших предпринимателей мы полностью восстановили этот мемориал", — заявил Бердыбек Сапарбаев, Аким Актюбинской области республики Казахстан.

Впрочем, сегодняшнее событие — это не только увековечение памяти героев, это еще и очередной шаг к сближению братских народов.