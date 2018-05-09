На что была похожа Европа после Второй мировой войны

Уже 73 года прошло с окончания Второй мировой, однако до сих пор время от времени появляются неизвестные материалы о войне. Эти цветные фото, сделанные фотографом Девидом Сеймуром в 1947 году, прослеживают маршрут, по которому прошли войска союзников во время наступления на позиции гитлеровцев на заключительном этапе Второй мировой войны.

Источник: edition.cnn.com Женщина прогуливается по пляжу Омаха, 1947. Прошло три года с высадки союзных войск в Нормандии на территорию оккупированной Третьим рейхом Франции

Мужчина делится алкогольным напитком с приятелем, пляж Омаха.

Американский флаг поднят над американским воинским кладбищем неподалеку от пляжа Омаха.

Выведенный из строя немецкий танк «Пантера», Бельгия

Выброшенной форме американских солдат находят новое применение, Бастонь, Бельгия.

Бельгийский город Бастонь стал центром ожесточенной битвы во время наступления немецких войск в Арденнах зимой 1944-1945 гг.

Девочка возлагает цветы к могиле американского солдата, Маргратен, Нидерланды

Мост в Неймегене, Нидерланды. Охрана нидерландских мостов была одной из ключевых целей во время Голландской операции союзников.

Местные жители прогуливаются мимо разрушенных зданий в Неймегене, Нидерланды.

Могила немецкого солдата, обнаруженная в Хюртгенском лесу неподалеку от Ахена, Германия

Сад у здания Рейхсканцелярии в Берлине, где были сожжены тела Адольфа Гитлера и его жены.