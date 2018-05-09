Ещё
Столичные кадеты и болгарские дети выступят в Музее Вооруженных Сил
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Столичные кадеты и болгарские дети выступят в Музее Вооруженных Сил 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Ребята поделятся идеями по совместной поездке в августе на Шипку и проведению там военно-патриотической акции в память о павших воинах.
8 мая 2018 года в Московском морском кадетском корпусе «Навигацкая школа» в рамках программы «Духовное укрепление Российского воинства» состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между общественной организацией «Московские Суворовцы» и морским кадетским корпусом «Навигацкая школа». Об этом сообщили в пресс-службе общественной организации «Московские Суворовцы». Документ подписали директор кадетского корпуса генерал-лейтенант Игорь Старчеус и председатель общественной организации «Московские Суворовцы», помощник председателя Международной ассоциации «Кадетское Братство» Дмитрий Нестеров.
— С руководством учебного заведения была достигнута договорённость об участии кадет морского корпуса в торжествах по случаю 140-летия освобождения Болгарии русскими войсками от османского ига. Мы детально обсудили планируемые мероприятия в России и Болгарии, — рассказал Дмитрий Нестеров. — В частности, уже 17 мая в Центральном музее Вооружённых Сил Российской Федерации состоится творческий вечер, в котором примут участие суворовцы, кадеты и дети болгарских дипломатов и граждан Болгарии, проживающих в столице. Кроме того, ребята поделятся идеями по совместной поездке в августе на Шипку и проведению там военно-патриотической акции в память о павших воинах. По словам Дмитрия Нестерова, в Болгарии также организуют научно-практическую конференцию, а в России на базе кадетских корпусов пройдут уроки истории, посвящённые 140-летию русско-турецкой войны.
— Воплощение этих идей в жизнь стало возможным благодаря другой программе — «Дети за мирное небо! Суворовцы и кадеты России и Болгарии — дружба через века». Уже второй год подряд её реализуют Международная ассоциация «Кадетское Братство» и Посольство Республики Болгария в России при поддержке Фонда президентских грантов РФ и Фонда Горчакова, — добавил он.
Организаторы приглашают присоединиться всех тех, кому интересна история.
Вечерняя Москва: последние новости
Эксперт: Вводить новые санкции против России со стороны Евросоюза нелогично и странно Звезды выложили фото с инаугурации президента На территории подмосковного Наро-Фоминска прошла профилактическая операция «Мемориал»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп выдвинул предложение Ирану134
Иран отреагировал на решение Трампа175
Два человека погибли в результате удара по Сирии19
Момент авиаудара по Сирии попал в сеть396
Москва осталась без дешевых квартир8
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
06:04
Всю технику парада Победы уместили в одном ролике
Армия Войска
01:40
Показан прототип летающего такси
Технологии Наука и техника
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:58
Смерч в Тольятти сняли на видео
Происшествия
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:23
Любителя селфи унёс водопад
Происшествия
Путин обратился к депутатам с призывом
Политика
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение