Столичные кадеты и болгарские дети выступят в Музее Вооруженных Сил

Ребята поделятся идеями по совместной поездке в августе на Шипку и проведению там военно-патриотической акции в память о павших воинах.

8 мая 2018 года в Московском морском кадетском корпусе «Навигацкая школа» в рамках программы «Духовное укрепление Российского воинства» состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между общественной организацией «Московские Суворовцы» и морским кадетским корпусом «Навигацкая школа». Об этом сообщили в пресс-службе общественной организации «Московские Суворовцы». Документ подписали директор кадетского корпуса генерал-лейтенант Игорь Старчеус и председатель общественной организации «Московские Суворовцы», помощник председателя Международной ассоциации «Кадетское Братство» Дмитрий Нестеров

— С руководством учебного заведения была достигнута договорённость об участии кадет морского корпуса в торжествах по случаю 140-летия освобождения Болгарии русскими войсками от османского ига. Мы детально обсудили планируемые мероприятия в России и Болгарии, — рассказал Дмитрий Нестеров. — В частности, уже 17 мая в Центральном музее Вооружённых Сил Российской Федерации состоится творческий вечер, в котором примут участие суворовцы, кадеты и дети болгарских дипломатов и граждан Болгарии, проживающих в столице. Кроме того, ребята поделятся идеями по совместной поездке в августе на Шипку и проведению там военно-патриотической акции в память о павших воинах. По словам Дмитрия Нестерова, в Болгарии также организуют научно-практическую конференцию, а в России на базе кадетских корпусов пройдут уроки истории, посвящённые 140-летию русско-турецкой войны.

— Воплощение этих идей в жизнь стало возможным благодаря другой программе — «Дети за мирное небо! Суворовцы и кадеты России и Болгарии — дружба через века». Уже второй год подряд её реализуют Международная ассоциация «Кадетское Братство» и Посольство Республики Болгария в России при поддержке Фонда президентских грантов РФ и Фонда Горчакова, — добавил он.

Организаторы приглашают присоединиться всех тех, кому интересна история.