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Москва вошла в пятерку наиболее привлекательных для инвесторов европейских городов
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Москва вошла в пятерку наиболее привлекательных для инвесторов европейских городов 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: Москва24
Российская столица вошла в топ-5 городов Европы, наиболее привлекательных для инвесторов. Об этом сообщается на сайте департамента экономической политики и развития столицы.
«Москва заняла пятое место в рейтинге инвестиционной привлекательности городов Европы, опередив Хельсинки, Варшаву, Берлин и Стокгольм. По сравнению с прошлой позицией российская столица поднялась на два места. Среди восточноевропейских городов по этому показателю Москва уже во второй раз стала лидером. Второе место занимает Варшава, а третье — Бухарест», — уточнили в департаменте, ссылаясь на рейтинг международной деловой газеты Financial Times.
Глава ведомства Владимир Ефимов отметил, что инвесторам выгодно работать в столице благодаря льготам и преференциям.
«Реализуя комплексную программу поддержки инвестиций, Москва успешно вышла на уровень ведущих мегаполисов Европы по простоте и удобству ведения бизнеса. А благодаря многочисленным льготам и преференциям, предоставляемым городом, работать здесь инвестору выгоднее. Во многом поэтому Москва ежегодно привлекает порядка 50% всех иностранных инвестиций, приходящих в Россию», — заявил он.
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