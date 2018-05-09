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ВВС США проведут проверки воздушных судов
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ВВС США проведут проверки воздушных судов 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Военно-воздушные силы США до 21 мая проведут однодневные проверки эксплуатационной безопасности всех воздушных судов, говорится в заявлении начальника штаба ВВС США генерала Дэвида Голдфейна.
Такое решение было принято из-за нескольких серьезных инцидентов, в том числе после крушения 2 мая военно-транспортного самолета С-130 Hercules, в результате которого погибли девять человек, уточняется в заявлении.
"Я распоряжаюсь об этой экспертизе эксплуатационной безопасности, чтобы позволить командирам оценить и обсудить безопасность наших операций и собрать мнения наших военных, которые выполняют задачи каждый день", — приводятся в документе слова Голдфейна.
"Мы не можем допустить потерю хотя бы одного военного летчика или одной единицы вооружения из-за сбоя, который мог быть предотвращен", — заключил генерал.
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