ВВС США проведут проверки воздушных судов

МОСКВА , 9 мая — РИА Новости . Военно-воздушные силы США до 21 мая проведут однодневные проверки эксплуатационной безопасности всех воздушных судов, говорится в заявлении начальника штаба ВВС США генерала Дэвида Голдфейна.

Такое решение было принято из-за нескольких серьезных инцидентов, в том числе после крушения 2 мая военно-транспортного самолета С-130 Hercules, в результате которого погибли девять человек, уточняется в заявлении.

"Я распоряжаюсь об этой экспертизе эксплуатационной безопасности, чтобы позволить командирам оценить и обсудить безопасность наших операций и собрать мнения наших военных, которые выполняют задачи каждый день", — приводятся в документе слова Голдфейна.

"Мы не можем допустить потерю хотя бы одного военного летчика или одной единицы вооружения из-за сбоя, который мог быть предотвращен", — заключил генерал.